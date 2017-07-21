TOP NEWS* 新兴市场

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2017年6月13日 / 凌晨1点05分 / 15 天前

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路透新闻部

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请点选括号内代码或连结，即可读取所需新闻内容。 > 《焦点》美国初请失业金人数降至五个月低点，但制造业活动减缓 > 《焦点》德拉吉吃一堑长一智，不设定调整购债计划的具体日期 > 《全球市场》欧元兑美元处于两年高位，亚股持于近10年高点 > 中国汇市：人民币兑美元早盘升幅明显收窄，实需购汇限制反弹空间 > 朝鲜经济：2016年经济以17年来最快速度成长，尽管受到制裁--韩国 > 澳洲央行：没有追随全球升息趋势的必然理由--副总裁 > 朝鲜经济：2016年经济以17年来最快速度成长，尽管受到制裁--韩国 > 韩国金融市场：韩元因美元走软而上扬，韩股走势不稳 > 台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，因外资汇出股利且台股下跌 > 中美贸易：中方表示中美两国同意采取措施来削减全球过剩钢铁产能

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