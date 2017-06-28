TOP NEWS* 环球汇市

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2017年6月15日 / 上午10点01分 / 1 个月前

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路透新闻部

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> 《全球市场》亚股进一步远离逾两年高点，医改议案表决推迟重创美股 > 《全球汇市》德拉吉讲话提振欧元，美参议院医保案投票推迟打压美元 > 中国汇市：人民币兑美元早盘创两周新高，6.8元附近或有反复但中期看好 > 中国外汇：美元指数已见顶下行，人民币年内或升至6.7--FXTM富拓 > 澳新汇市：澳新货币兑欧元走贬，兑美元则上扬 > 台湾汇市：台币盘初走跌，外资偏向汇出惟出口商抛汇卖需增强收敛跌幅 > 韩国金融市场：韩股韩元齐跌，美国推迟医保改革投票冷却市场人气

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