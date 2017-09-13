东芝签署备忘录加快出售芯片事业谈判-日经

路透东京9月13日 - 日经周三报导，日本东芝(6502.T)已经签署一份备忘录，加快将芯片业务售给由贝恩资本(Bain Capital)和SK海力士(000660.KS)领衔财团的谈判。

不过报导称，东芝计划与西部数据(WDC.O)就晶片业务出售事宜继续谈判。西部数据带领另一财团竞购该业务。

东芝未予置评，贝恩资本的一位代表也没有立即置评。

报导出炉前，今日稍早东芝董事会开会。知情人士周二向路透表示，东芝目前倾向于将其重要的半导体业务出售给由贝恩资本和SK海力士率领的财团，因东芝与合资伙伴西部数据未能消除彼此间的重大歧见。

消息人士说，东芝现在希望与贝恩资本牵头的财团在下周前达成协议。由于谈判不公开，消息人士要求匿名。

消息人士说，由于担心西部数据筹谋最终全部收购芯片业务，东芝因而寻求限制该公司未来对芯片业务的持股比例，导致二者的谈判踯躅不前。

东芝急于完成该交易，以填补其美国核业务西屋电气数十亿美元的债务窟窿。

东芝必须很快签署协议，以便监管机构能在截至3月的财年年底之前完成审查。

如果不能在财年底之前获得足够的融资，该公司可能连续第二年公布资不抵债，这种情况可能导致该公司在东京证券交易所(TSE)退市。(完)