独家：东芝倾向将芯片业务售给由贝恩资本牵头的财团--消息

路透东京9月12日 - 知情人士周二表示，东芝(6502.T)目前倾向于将其重要的半导体业务出售给由贝恩资本(Bain Capital)和SK海力士(000660.KS)率领的财团，因东芝与合资伙伴西部数据(WDC.O)未能消除彼此间的重大歧见。

这样的戏剧性转折，就发生在东芝最新截止日期的前一日。

消息人士说，东芝原本一直试图在周三前与西部数据敲定协议，但如今东芝希望能和贝恩资本为首的团队在下周前达成安排。由于谈判不公开，消息人士要求匿名。

东芝发言人称公司不对谈判细节置评。各方已错过两次东芝往来银行设下的期限。它们要求做到一项协议，以挹注该公司180亿美元甚至更多资金，使其股东权益能由负转正、避免下市。

西部数据发言人也未予置评。在非工作时间未能联系到贝恩资本的日本业务部门和SK海力士置评。

东芝急于出售该业务，以弥补美国核电业务西屋电气数十亿美元的债务窟窿。消息人士此前对路透表示，董事会寻求在周三选定优先竞购者。

消息人士称，贝恩资本周五将其报价提高了近5,000亿日圆至2.4万亿日圆(220亿美元)，包括2,000亿日圆基建投资。

日刊工业新闻周二稍早报导称，东芝已选定西部数据牵头的财团，并将于周三宣布该交易。

除了贝恩资本和西部数据的报价外，东芝表示也在考虑台湾鸿海(2317.TW)牵头的收购。(完)