日媒称SK海力士加入METI牵头财团对东芝芯片业务发起收购

路透东京6月14日 - 据日本朝日新闻周三报道，日本政府正组建一个由日本-韩国-美国三方组成的财团，在最后一刻对东芝(6502.T)旗下半导体业务发出收购报价，以反击美国芯片(晶片)制造商博通(Broadcom)(AVGO.O)提出的200亿美元报价。

据朝日新闻援引一位匿名消息人士报道，由日本经济产业省(METI)组织的这个财团网罗到了日本政策投资银行(DBJ)和日本产业革新机构(INCJ)。该财团提出的报价将超过东芝设定的2万亿日圆(180亿美元)底价。

朝日新闻还报道称，INCJ、DBJ和美国私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)各自将对一个特殊目的企业投资3,000亿日圆，以收购Toshiba Memory Corp。东芝自己将贡献至多1,000亿日圆，其他日企将总计投资1,400亿日圆，而美国投资公司KKR & Co(KKR.N)也正考虑投入1,000亿日圆。

报道指出，韩国SK海力士(000660.KS)将为该项目出借3,000亿日圆，三菱日联金融集团(MUFG)旗下的三菱东京日联银行也将提供4,000亿日圆。

一位熟悉此事的人士称，SK海力士参与这次收购。另一位消息人士表示，朝日新闻的报道基本属实，但他并未透露详情。

路透暂时无法在非工作时间立即联系到东芝、DBJ和三菱东京日联银行置评。SK海力士拒绝置评。METI未立即回复置评要求。(完)