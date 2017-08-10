更新版 1-日本个股：东芝赢得审计方为其年报签字，可能避免即刻退市命运

(新增更多财报细节)

路透东京8月10日 - 东芝获得审计方对其财报签字认可，或可躲过立即退市的命运；但由于该公司出售芯片业务的谈判没有进展，未来怎样还未可知。

东芝周四表示，普华永道Aarata对该公司截止3月的财年以及4-6月当季财报出具“保留意见”。这意味着该事务所总体认可东芝的簿记情况，尽管发现了一些小问题。

但普华永道Aarata在周四稍晚提交的一份文件中，对东芝内控给予“否定意见”。自2015年爆发会计丑闻以来，东芝一直很难重新赢得股东的信任。

关于东芝能否继续挂牌仍要交由东京证交所决定，不过分析师认为其不太可能下令让东芝摘牌。

媒体稍早报导称，普华永道Aarata可能直接给出否定意见，从而可能促使这家有140年历史的企业退市，令其为急需现金的记忆体晶片(存储器芯片)部门融资的能力减弱，并损害该公司的竞争力。

然而分析师表示，即使获得暂时的喘息，东芝的长期前景仍旧黯淡。公司试图卖掉芯片业务来偿还债务，并填补美国核电业务西屋相关的63.3亿美元资产减记，但谈判已经停摆。

东芝的合资伙伴西部数据此前表示，任何相关交易都须经其同意；西部数据反对东芝出售芯片业务的交易，并将后者告上法庭。

此举让买家感到不安，竞购方包括日本政府支持的基金、私募股权公司贝恩资本和韩国SK海力士参与的银团。

鉴于监管机构对芯片交易的审批可能至少需要几个月，分析师称若东芝希望确保本财年完成交易，就需要在数周内达成协议。

连续第二年净值为负，可能导致东芝从东京证券交易所(TSE)退市。

东芝公布，6月底股东权益为负5,043亿日圆(45.8亿美元)。

4-6月营业利润为967亿日圆，高于上年同期的163亿日圆，得益于公司闪存芯片需求强劲。东芝还将2017/18财年营业利润预估自2,300亿日圆上调至4,300亿日圆。(完) (编译 孙茉莉/张荻； 审校 徐文焰/龚芳)