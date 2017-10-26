希捷承诺10年内将不会买进东芝芯片事业股权--贝恩文件

路透东京/旧金山10月26日 - 路透看到的一份来自贝恩资本(Bain Capital)的文件显示，参与收购日本东芝(6502.T)芯片事业的希捷(Seagate Technology)(STX.O)承诺10年内将不会买进该事业的任何股权，这是180亿美元收购协议的一部分；贝恩资本是收购财团的领头人。

之所以做出此承诺，是因为东芝芯片事业合伙人西部数据(WD)(WDC.O)反对将该事业卖给竞争对手。希捷硬盘(硬碟)业务是西部数据的竞争对手。

西部数据仍反对在未经其同意的情况下进行任何交易，并已经要求国际仲裁法院发出禁制令。

贝恩为分析师准备的文件显示，希捷已经“签署一份10年中止协议，该协议禁止希捷买进任何带有投票权的东芝芯片事业股份，亦不得拥有任何管理权。”

贝恩资本向路透证实了该文件的内容。

东芝暂未置评，路透无法联系到希捷置评。

贝恩资本在文件中称，该公司将“掌控董事会以及公司的治理。”

希捷为收购东芝的芯片业务提供了高达12.5亿美元资金，预计会达成长期供应协议。

“这份协议有可能让希捷未来的NAND存储业务营收取得巨大增长，”希捷执行长Dave Mosley在本周的电话会议上表示。(完)