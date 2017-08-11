焦点：东芝财报勉强获得审计方认可 暂时逃脱退市命运

路透东芝8月10日 - 陷入财务困境的日本东芝(6502.T)暂时逃脱了退市命运，此前其财报获得审计方签字认可，即便公司仍遭到了严厉指责；其能否保住上市公司身份，在很大程度上取决于3月底前能否完成出售芯片业务的交易。

东芝被要求在6月底前提交上一年度财报，但后来推迟发布，因该公司在是否应认列美国核电业务西屋数十亿美元亏损的问题上与审计方意见相左。

“已经清除了第一道阻碍，”Myojo Asset Management执行长Makoto Kikuchi表示，“第二道障碍是目前存在争议的芯片业务出售。东芝仍面临无法摆脱过重债务并退市的风险。”

审计方普华永道Aarata周四对该公司截止3月的财年以及4-6月当季财报出具“保留意见”。这意味着该事务所总体认可东芝存在瑕疵的财报。

但普华永道亦罕见地对东芝的公司治理情况单独给出了“否定意见”，称东芝没有及时在账目中计入西屋亏损。

消息人士先前告诉路透，这种同时给出两种意见的做法几乎是闻所未闻的。两周前当地报纸称普华永道考虑只出具一项“否定意见”，这令市场观察人士原以为普华永道会直接给出明确结论。

如果只给出一个否定意见，可能导致具有140年历史的东芝退市。这会损害其信誉，而此时东芝急需资金来偿付债务和填补与西屋相关的63亿美元资产减计。

**负资本净值**

2015年东芝承认虚报获利长达七年。现在东芝寻求通过出售估值达180亿美元的闪存芯片业务来筹措现金。该业务是东芝的主要获利来源，占4-6月营业利润的93%。

东芝也需要资金来避免资本净值连续第二个财年为负。连续两年资本净值为负也是股票下市的一个因素。

这项出售交易一直被西部数据(WD)(WDC.O)搅局。西部数据是东芝主要芯片厂的合作伙伴，曾提起诉讼称东芝出售芯片业务需要得到它的同意。这家美国公司还曾对该业务提交收购要约。

东芝青睐的竞购者--由日本政府支持基金、美国私募股权投资公司贝恩资本、韩国芯片制造商SK海力士(000660.KS)组成的财团--则坚持，要在完成交易之前解决相关纠纷。

分析师表示，任何一项交易的监管审批可能都要耗时数月，这意味着东芝必须在数周之内拿出定论，才能在财年结束之前使交易获批。

“我们仍相信交易有可能在明年3月底之前完成，我们在做最大的努力，”东芝社长纲川智在业绩简报会上表示。“我们尚未决定如果这些努力失败将怎么做。”

纲川智还说，除了要堵上核电业务留下的财务窟窿之外，东芝还必须支撑“仍面临风险”的天然气业务。

东芝2013年达成协议，从2019年起每年购买220万吨液化天然气，持续20年。这项协议是在天然气价格高企时订立的。而天然气价格下滑，使东芝在这20年期间面临近100亿美元的潜在支出。

**压力**

东芝2015年爆出会计丑闻后，普华永道Aarata取代了安永ShinNihon成为该公司审计方。

消息人士透露，普华永道Aarata认为在2016/17年度财年中，部分与西屋有关的亏损本应在前一年度提列，但东芝对此并不同意，双方就此僵持了好几个月。

如果上述亏损如普华永道Aarata的意见那样认列，那么东芝将会是连续第二年净值为负。

审计方罕见地同时对两个部份分别出示意见。而此时的大环境正值日本政府鼓励企业改进治理以吸引外资之际。

“政府决意极力避免东芝被摘牌，所以压力真的很大，”知情人士说，但他没有说明这话到底指的是甚么，也没有说明是哪一方施压、哪一方承压。

普华永道Aarata对路透表示，对审计结果相当自信。

日本早稻田大学教授Hideaki Miyajima说，审计方对财务和公司治理分别出具意见的情况虽然较少见，但却凸显出日本对企业丑闻的处理比以往更加严格。

“你可以说这是向前迈出一步，毕竟审计方努力了这么久，才给出了否定意见。”(完)