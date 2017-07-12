东芝重获信贷额度使用权 但银行附严苛条件--消息人士

路透东京7月12日 - 据直接知情的银行业消息人士透露，深陷危机的东芝(6502.T)已重新获得对关键的60亿美元信贷额度的使用权，以芯片(晶片)业务股份作为抵押，不过其贷款行附加了严苛的条件。

受到目前已破产美国核业务西屋电气成本严重超支的打击，东芝需要数十亿美元新贷款来渡过难关，然后才能完成其180亿美元的内存芯片业务出售案。目前该出售案已暂停。

今年稍早，包括三井住友银行(8316.T)和瑞穗银行(8411.T)在内的贷款行拒绝东芝动用已达成一致的6,800亿日圆信贷额度。当时东芝为西屋电气减记资产，导致自身信用评级被调降。

上述消息人士称，东芝上月末获准提取1,000亿日圆(8.8亿美元)的贷款，但每周都必须就延长贷款向债权人重新申请许可。由于未获准公开披露此事，上述消息人士要求匿名。

东芝一发言人不予置评。记者未能立即联系到三井住友银行和瑞穗银行相关人士发表评论。

之前银行业消息人士表示，东芝曾告诉债权人，直至3月份的当前财年将需要1万亿日圆的新贷款。

西部数据(WD)(WDC.O)现正请求美国法院判决在没有获得西部数据许可的情况下，东芝不得出售芯片业务，西部数据还反对将芯片业务的股份作为抵押。

经过长时间的商议，东芝及其贷款方认为，即便没有得到西部数据的许可，他们也可以将上述股份作为抵押。(完)