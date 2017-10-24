独家：对冲基金Baupost买下两家电力公司对东芝索赔权--消息

路透10月23日 - 消息人士周一表示，对冲基金Baupost集团买下美国南卡罗来纳州两家电力公司对日本东芝(6502.T) 22亿美元索赔权中的绝大多数，这笔索赔是因东芝旗下的美国核电子公司西屋电气产生的，西屋电气已经破产。

Baupost进行这笔投资，是其执行长Seth Klarman押注东芝将遵守承诺支付赔偿。做账丑闻以及旗下美国核电业务西屋电气的破产，使东芝受到重创。

拥有该索赔权的两家电力公司SCANA Corp(SCG.N)和Santee Cooper决定不愿等待东芝赔偿，因此把该权益出售。这笔赔偿是西屋电气未能履行在南卡罗来纳州设计并建造一个核电厂合同的罚金。

出售索赔权可以让这两家美国电厂直接拿到现金，而不必等待为期五年的分期偿还，也不必承担东芝可能不支付赔偿的风险。

上述消息人士称，Baupost与其他投资该索赔权的对冲基金支付的价格一样，都是每1美元权益支付大约0.92美元。

路透无法获得Baupost对该资产的具体投资数额。消息人士称，其他投资该资产的投资人包括私募股权公司黑石集团(BX.N)的信贷分支GSO Capital Partners LP。

由于交易在保密的情况下进行，上述消息人士要求匿名。Baupost、东芝、黑石集团、西屋电气和SCANA皆不予置评。(完)