独家：东芝拟于6月15日确定旗下半导体业务的买家--消息人士

路透东京/旧金山6月8日 - 了解内情的消息人士周三称，日本东芝(6502.T)计划在下周确定旗下半导体业务竞购战的胜出者。目前东芝与其中一家竞购方围绕此事的争议似乎已经升级。

消息人士对路透称，目前东芝的选择范围已经缩小，仅包括美国芯片生产商博通(Broadcom)(AVGO.O)和美国科技基金Silver Lake递交的一份要约、以及东芝芯片业务合作伙伴西部数据(WD)(WDC.O)和日本有政府背景的投资方联合提交的另一份要约。

东芝急于为旗下芯片业务找到买家，来填补其美国核业务西屋电气(Westinghouse Electric)因项目成本超支而造成的数以十亿美元计资金缺口。东芝是全球第二大NAND芯片生产商，对芯片业务的估值为180亿美元或更高。

两位消息人士称，东芝将于6月15日召开董事会会议，决定哪一方出价占优。

西部数据提出法律挑战，指责东芝严重违反合约，使得东芝出售的努力更形复杂。西部数据共同经营东芝在日本三重县四日市的主要芯片厂。

西部数据称，在没有征得其同意的情况下不能出售该业务，并要求独家谈判权。

但根据路透看到的一封信函，东芝做出了反击，再次要求西部数据停止挑战该计划。

“东芝鼓励西部数据把其投入到干扰东芝出售程序的诸多努力，改而投向更有效率的渠道。”

东芝和西部数据没有立即回覆置评的请求。

消息人士曾表示，博通-Silver Lake团队的出价很有吸引力，因为其出价较高，为2.2万亿日圆(200亿美元)。

西部数据的出价则不到2万亿日圆。而且由于该公司是第三大NAND闪存芯片制造商，可能将面临反垄断障碍。

“从东芝企业方而言，博通自然是最佳选择，”一位消息人士称。

其他竞标方包括同韩国芯片制造商SK海力士(000660.KS)联手的美国私募股权公司贝恩资本，以及台湾鸿海精密(2317.TW)。(完)