东芝签署协议 以180亿美元将芯片业务售予贝恩牵头财团（更新版）

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路透东京9月28日 - 东芝(6502.T)周四表示，已签署协议将芯片业务以180亿美元价格出售给贝恩资本牵头的财团，就此克服了一个重大障碍。东芝一直在努力筹措资金，以避免被摘牌的命运。

东芝董事会在上周同意出售旗下芯片业务予贝恩牵头的财团，该芯片部门是全球第二大的闪存(NAND)芯片生产者。不过，协议的签署被推迟，据熟悉内情的消息人士称，这是因财团成员苹果(AAPL.O)就芯片供应提出新要求，作为提供资金支持的条件。

贝恩领衔的财团包括韩国芯片商SK海力士(000660.KS)，以及戴尔、希捷(STX.O)和金士顿(Kingston Technology)。

来自日本政府的压力、求购者组合的变化以及一连串报价方案修改等因素，将整个竞购时间拉长到超过九个月，这增加了到明年3月日本财年结束时交易还不能完成的风险，因监管审批通常至少需要六个月。

如果到那时仍无法完成交易，已受到西屋电气负债重创的东芝的净值可能连续第二年为负，这将加大东京证交所取消其上市公司地位的压力。

此外，出售芯片业务还面临其芯片业务合资方西部数据(WDC.O)的法律挑战。西部数据寻求法院禁令阻止东芝在未经其同意的情况下出售该业务。西部数据也试图收购该业务，但遭东芝拒绝。

西部数据是全球领先的硬盘驱动器生产商之一，该公司去年以大约160亿美元收购了东芝自2000年以来的合资方晟碟(新帝/SanDisk)。西部数据把芯片业务视为增长的主要支柱，因此不惜一切努力避免让该业务落入竞争对手手中。(完)