分析：东芝希望财团接手芯片业务 但业界质疑财团里面谁作主

路透东京6月22日 - 一个匆忙组建起来的投资者团队看似势将竞购成功东芝(6502.T)的内存芯片业务，但缺乏明确的领导者和业界影响力，令人质疑该团队中谁将负责做出困难的战略和投资决策。

经过数月竞争激烈的竞拍之后，东芝周三称，日本政府牵头的一个财团已被选定为其闪存芯片业务的优先竞购方，计划在下周之前签署价值约180亿美元的协议。该财团成员包括政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行(DBJ)和美国私募股权公司贝恩资本。

东芝出售芯片业务将获得急需的资金，以填补旗下已破产的核部门西屋电气数以10亿美元计的巨额成本超支。

但资深从业者表示，上述财团可能在资金密集且竞争激烈的科技行业举步维艰。科技行业以消费者需求快速多变、以及对装配线误差要求极高而闻名。

他们还称，由于缺乏专业技术，加上存在文化差异，这一成员差异很大的财团或许需要引入外部领导者，来负责运营从东芝剥离出来的芯片业务。东芝曾是全球第八大半导体厂商。

“芯片业务的负责人必须是像日产汽车董事长戈恩那样的人物。戈恩在日产的复兴中发挥了强大的领导力，”前日立制作所总工程师Tsugio Makimoto说，指的是带领车企雷诺和日产实现复兴的戈恩。

“像上述日本-美国和韩国公司这样拼凑起来的财团很难实现这样的领导。”

**政府干预**

总所周知，日本决策者非常不愿意看到大型企业倒闭打击整体经济，但由日本政府牵头的投资者在带领本国受困企业扭转命运方面的确乏善可陈。

除了贝恩，该财团还包括国有基金日本产业革新机构(INCJ)以及日本政策投资银行。韩国SK海力士 (000660.KS)和三菱日联金融集团的核心银行业务正在就提供贷款事宜进行磋商。

东芝一位高管称，围绕SK海力士存储业务的反垄断顾虑意味着，该公司不会参与东芝芯片业务的管理。

“财团中的任何一方都不了解芯片业务的管理，因为SK海力士将可能呆在幕后，”该高管称。

SK海力士未发表评论。

尽管如此，该财团一直被许多分析师视作最强有力的竞购方之一，因其必然会获得日本政府的批准。日本政府希望把关键的半导体技术留在国内。

东芝是全球第二大NAND闪存芯片生产商。由于消费者希望获得更大容量的长期数据存储，电子厂商对这种芯片的需求日渐增加。

**INCJ救助日企成败参半**

INCJ以往曾多次救助日本电子配件生产商，并协助该行业进行更大范围的重组。然而结果成败参半。

五年前，INCJ将索尼(6758.T)、日立(6501.T)和东芝境况不佳的显示器部门组合起来，成立了日本显示器公司。

日本显示器已连续三年亏损，现正考虑进一步深化重组，尽管去年12月从INCJ获得750亿日圆(6.85亿美元)的投资。

另一方面，2013年INCJ救助日本瑞萨电子(Renesas Technology)(6723.T)就被认为是成功之举，其股价上涨了两倍多，从救助时的300日圆涨至1,000日圆左右。

但半导体专家Kuninori Hamaguchi警告称，东芝的投资要求要大得多，与INCJ过去的救助不可同日而语。

“INCJ在瑞萨电子的投资是个成功。他们的策略奏效了，因为他们将目标范围缩小至汽车行业，并集中于汽车芯片，”Hamaguchi表示。

“但东芝的记忆体芯片业务规模庞大。未来几年闪存将成为数据服务器的核心。将有一场资本大战。”

INCJ发言人称，该基金计划推进细节谈判，以作为财团达成协议，但未予进一步置评。日本政策投资银行未予置评，记者未能联系到贝恩资本(Bain Capital)人士置评。

一位发言人称，东芝记忆体(Toshiba Memory)计划向财团提供充足信息，从而使新管理层得以及时地、以适当方式作出决定。

**还没到终点**

与此同时，该财团的收购要约还没有跨过终点线。

竞购方西部数据称东芝违反了与其的合资企业合约。两家公司在日本合资经营一家闪存芯片厂。西部数据已向美国一家法院申请禁令，听证会预定于7月中旬举行。

全球电子产品代工巨头--台湾鸿海(2317.TW)是另一家竞购方，创始人郭台铭仍预计其公司的要约有胜出可能，因上述财团的结构存在一些不确定性。

他还对日本政府参与竞标提出质疑，将之与他自己的融资经历进行对比。

“我没有拿过任何政府的钱，”郭台铭周四在股东大会上对记者说。“我没有向台湾政府要一分钱。”(完)