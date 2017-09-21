焦点：东芝芯片事业出售准备定案 西部数据扩大采取法律行动

路透东京9月21日 - 日本东芝(6502.T)周四预料将敲定把存储芯片事业卖给美国私募股权业者贝恩资本(Bain Capital)牵头的财团，尽管企图收购却落空的合资事业伙伴西部数据(WDC.O)采取新一波法律行动。

东芝周三表示已经达成协议，不过消息人士表示，要等到所有参与者缴出承诺书才会正式签约。

正苦于填补财务报表大窟窿的东芝从1月底起就试图出售芯片事业。历经各方角力的戏剧性转折后，东芝出售全球第二大NAND型闪存芯片制造事业的案子终于接近尾声。

消息人士表示，一直到周二晚间，东芝还倾向将该事业卖给西部数据。

然而尽管东芝高层宣布已经达成2万亿(兆)日圆(180亿美元)的交易，此案仍笼罩着层层疑云，包括反垄断审批以及与西部数据的法律战等等。

东芝股价在早盘下跌约2.9%，反映出围绕交易的不确定性。

贝恩已经与韩国SK海力士(000660.KS)合伙，还将苹果(AAPL.O)和戴尔等美国公司拉进来，以增强对于东芝芯片业务的竞购力量。

SK海力士在声明中称，已经承诺解决合同中剩余的问题。

然而，关键的未定因素在于西部数据。该公司周三晚间表示，已经发起最新的法律行动，反对东芝在未邀其介入的情况下投资新的记忆体芯片生产线。

目前还不清楚这一过程将持续多久，也不确定这将给东芝完成芯片业务出售造成何种影响。（完）