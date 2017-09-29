焦点：东芝签订芯片业务出售协议 但收购方内部显现不团结迹象

路透东京9月28日 - 东芝(6502.T)周四表示，已签署协议将芯片业务以180亿美元价格出售给贝恩资本牵头的财团，就此克服了一个重大障碍。东芝一直在努力筹措资金，以避免被摘牌的命运。

不过原定于东京召开有关该交易的新闻发布会被取消，贝恩称该联盟内部未就是否向媒体通报此事达成一致。这令外界担心，由八个成员组成的联盟可能牵涉到过多利益冲突而难以顺畅运转。

东芝董事会在上周同意出售旗下芯片业务予贝恩牵头的财团，该芯片部门是全球第二大的闪存(NAND)芯片生产者。不过，协议的签署被推迟，据熟悉内情的消息人士称，这是因联盟成员苹果(AAPL.O)就芯片供应提出新要求，作为提供资金支持的条件。

“该联盟包含了太多成员，难以就由谁主导的问题达成一致，”Ace Research Institute的Hideki Yasuda表示。但他也补充称，如果此次出售成功完成，将减轻东芝面临的很多风险。

尽管新闻发布会在开始几分钟前被临时取消，但贝恩资本的日本业务主管Yuji Sugimoto表示，联盟成员围绕发布会的意见分歧并不影响合同。他没有披露是哪些成员反对举行新闻发布会。

根据这项协议，东芝将与芯片装置零配件制造商保谷(Hoya) (7741.T)对芯片业务进行再投资，这两家日本公司对芯片业务的持股将超过50%，符合日本政府的殷切期望。不过协议还必须克服法律层面的挑战。

东芝在声明中表示，一个由日本政府支持的基金与银行，也表达了在符合特定条件的情况下，于未来进行投资的意愿。

**关键的NAND业务**

来自日本政府的压力、求购者组合的变化以及一连串报价方案修改等因素，将整个竞购时间拉长到超过九个月，这增加了到明年3月日本财年结束时交易还不能完成的风险，因监管审批通常至少需要六个月。

如果到那时仍无法完成交易，已受到西屋电气负债重创的东芝的净值可能连续第二年为负，这将加大东京证交所取消其上市公司地位的压力。

此外，出售芯片业务还面临其芯片业务合资方西部数据(WDC.O)的法律挑战。西部数据寻求法院禁令阻止东芝在未经其同意的情况下出售该业务。西部数据也试图收购该业务，但遭东芝拒绝。

西部数据是全球领先的硬盘驱动器生产商之一，该公司去年以大约160亿美元收购了东芝自2000年以来的合资方晟碟(新帝/SanDisk)。西部数据把芯片业务视为增长的主要支柱，因此不惜一切努力避免让该业务落入竞争对手手中。

有关东芝芯片业务的激烈争执也突显了NAND闪存芯片的极大重要性，因为数据存储对于从人工智能和自动驾驶到物联网的大多数下一代技术都相当关键。

除了苹果，贝恩牵头的财团还包括韩国芯片制造商SK海力士 (000660.KS)，以及戴尔(Dell Inc.)[DI.UL]、希捷(Seagate Technology) (STX.O)和金士顿(Kingston Technology)，这些厂商都希望获得NAND技术。

希捷在声明中称，希望通过此次参与，加入一个能够为其固态硬盘(SSD)提供充足raw NAND的长期供应协议。固态硬盘比硬盘驱动器更快更轻。

根据协议，东芝在芯片业务中的投票权占40.2%，保谷为9.9%。四家美国科技企业将不享有投票权。

为了应对监管审查中可能出现的反垄断问题，东芝称，SK海力士将不得访问属于芯片部门的专有信息，而且在十年内不得享有高于15%的投票权。(完)