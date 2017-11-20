东芝将发售新股筹资53亿美元 以消除退市风险

路透东京11月19日 - 东芝(6502.T)表示，将通过发售新股筹资6,000亿日圆(53亿美元)。在这一重大举措的帮助下，陷入困境的东芝即使推迟出售晶片部门，也可能维持上市公司地位。

东芝表示，董事会于周日开会，批准了通过向60家已签订协议的海外投资者发售新股，以筹资6,000亿日圆的计划。

东芝需在3月底前筹得7,500亿日圆，以填补旗下破产美国核电部门造成的资金缺口，否则将被东京证交所摘牌。

该公司表示，将把售股所得资金用于偿还破产业务部门的相关债务，同时计入亏损并冲销税款，从而令公司资产能够再次高于负债。

东芝表示，发售新股加上冲销税款，总共将为该公司资产负债表带来至少8,400亿日圆的提振。

东芝将以每股262.8日圆的价格发售新股，低于周五收盘价292日圆。

投资者将于12月5日完成新股的付款。

总部在新加坡的基金Effissimo将以11.34%的持股比例成为东芝最大股东。Effissimo为日本最知名维权投资者村上世彰的前同事们所创办。

东芝9月同意将旗下极具价值的晶片业务，以180亿美元卖给贝恩资本(Bain Capital)牵头的集团。但监管审核可能旷日费时，意味着交易或无法在3月底前完成。(完)