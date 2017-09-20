（修正）焦点：东芝选择将存储器芯片业务卖给贝恩资本为首财团--消息人士

（更正：内文第六段中“西部数码”应更正为“西部数据”）

路透东京9月20日 - 三位了解谈判情况的人士周三表示，日本东芝(6502.T)已选择将旗下存储器芯片(记忆体晶片)业务卖给以私募股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)为首的财团。这是这宗极具争议的出售案出现的又一戏剧性转变。

两位消息人士称，这一决定由东芝董事会作出，并将在周三稍晚宣布。消息人士要求不具名，因为未被授权谈论此事。

东芝未予置评，目前不能立即联系到贝恩资本的代表作出评论。

该业务的出售经历了一系列修改报价、竞购者改变联盟伙伴，以及与东芝的芯片合资伙伴西部数据(WDC.O)的法律纠纷，后一威胁仍在影响此次出售。

另外三名消息人士周二晚些时候告诉路透，东芝回心转意，愿意将该业务出售给西部数据支持的一个财团。

但周三爆料的消息人士之一称，西部数据不同意东芝此前有关西部数据未来在芯片业务所占股权限额的要求。

未能立即联系到西部数据代表置评。

东芝几乎没有可浪费的时间了，其债权人一直施压要求在本月达成协议，以确保为监管审核留下足够时间，从而能够在本财年结束之前完成出售交易。

若不能实现，那么东芝将没有资金填补巨大的资金缺口，并可能退市。即便不存在这方面的问题，半导体业务需要巨额投资，而且竞争对手推出了大规模资本支出计划，东芝的芯片业务面临着失去竞争力的危险。

贝恩与韩国芯片商SK海力士(000660.KS)组成财团，并拉来东芝芯片的买家苹果(AAPL.O)和戴尔等美国科技公司壮大实力。消息人士此前已表示该财团出价达到220亿美元左右。

SK海力士未予作评。

但交易可能遭到竞购对手西部数据的强烈反对，其表示任何协议都需征得它同意。

西部数据已将此次纠纷提交国际仲裁法庭，以阻止出售交易，一位知情人士表示，该公司准备立即寻求法院禁令。(完)