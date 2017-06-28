焦点：东芝召开股东大会 出售芯片业务的承诺未能实现

路透日本千叶6月28日 - 日本东芝(6502.T)周三拉开年度股东大会的帷幕，不仅出售旗下优质资产芯片业务的协议没有达成，还要为一连串让人丢脸的受挫向股东道歉。

为了弥补破产的核电业务西屋电气以10亿美元计的成本超支，东芝此前承诺，要在股东大会召开前达成以180亿美元出售芯片业务最终协议。其芯片业务是全球第二大NAND芯片生产商。

不过东芝周三发表声明称，与优先考虑财团的部分成员磋商需要时间，该财团由日本政府投资机构牵头，还包括美国私募股权公司贝恩资本。

要迅速、顺畅地达成协议已经非常难以确定，因为与东芝共同经营旗下重要半导体厂的西部数据(WDC.O)强烈反对没有其参加的出售，而且正在向美国法院申请禁令，阻挠未征得其同意的出售行为。

东芝社长兼CEO纲川智在股东大会上炮轰西部数据，这突显了两个合作伙伴之间的紧张关系。

“在该芯片业务的出售过程中，西部数据一直在没有正当理由的情况下进行干涉，要求进行仲裁并诉讼，”他说。

西部数据和美国私募股权公司KKR & Co LP (KKR.N)周二重新提交了针对该芯片业务的收购要约，在最后关头试图阻止东芝与优先竞购方达成协议，这使得情况进一步复杂化。

东芝上周末曾表示，对于和美国芯片合作伙伴的磋商持开放态度。但东芝对于重新提交的收购要约作出的回应却表明，其仅愿同优先竞购方继续谈判。

西部数据称，按照重新提交的收购要约，将会提供债务融资，以支持业务出售。重新提交的要约条款较本月早些时候的要约是否有明显的改变，目前尚不清楚。当时西部数据曾表示，满足东芝2万亿日圆(180亿美元)的最低要求。

知情人士曾表示，有政府背景的基金--日本产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)会被邀请加盟西部数据重新提交的收购要约。

尚不清楚东芝与优先竞购方之间的哪部分谈判正在耗费时间，但知悉情况的消息人士曾表示，部分东芝董事担心技术会泄露给韩国竞争对手SK海力士(000660.KS)。SK海力士是财团成员，将为贝恩提供资金支持。

西部数据也说过强烈反对SK海力士参与收购，并威胁采取进一步法律行动。

除了未能签署芯片业务出售协议之外，东芝上周称，估计截至3月的财年净亏损90亿美元左右，股东权益约为负52亿美元，这两项均比预期糟糕。

由于涉及旗下目前已破产的西屋电气的会计调查被延长，东芝的年度财报尚未获得审计机构的批准。从8月1日起，东芝股票将被东京证券交易所(TSE)从东证一部降格至东证二部。

0357GMT，东芝股价下跌约1%。自去年12月以来，东芝股价已下跌34%左右。(完)