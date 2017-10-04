东芝将以5.22亿美元从少数股东买回西屋电气10%股权

路透东京10月3日 - 日本东芝(6502.T)周二表示，该公司正以590亿日圆(5.22亿美元)从少数股东Kazatomprom买下西屋电气(Westinghouse Electric)的10%股权，使其全资拥有已经宣布破产的美国事业。

路透上周报导引述熟悉事况人士说法指出，西屋电器正在探询出售的可能，该交易可能使其估值接近40亿美元。

消息人士称，美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)以及Apollo Global Management (APO.N)合作竞购西屋电气。消息人士另提到，收购业者Cerberus Capital Management正与美国核电厂组件供应商BWX Technologies (BWXT.N)洽商合作竞标。

若能成功出售西屋电气，将能够降低西屋电气倒闭对东芝的财务冲击。

陷入困境的东芝在一份声明中表示，哈萨克斯坦铀矿业者Kazatomprom在2007年买下这部分持股，其已经执行将股权卖回给东芝的选择权。

东芝表示，将会因此计入153亿日圆的商誉减损，而这已经反应在当前财年的获利预估当中。

东芝表示，这部份股票回购将在2018年1月1日执行。(完)