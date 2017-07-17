独家：丰田在英国政府保证退欧后安排后决定投资英国--消息

路透伦敦7月14日 - 两位消息人士对路透表示，英国政府致信丰田汽车(7203.T)对英国退欧后贸易安排作出保证，帮助拿下了丰田汽车对旗下英国工厂逾2.4亿英镑(3.10亿美元)的投资。

丰田汽车3月16日表示，将在位于Burnaston的工厂安装其新车平台。一位熟知此信的消息人士表示，丰田推迟了原本应该在12月底前做出的决定，权衡包括英国退欧在内的多种因素。

商业部已经证实存在一封信，但拒绝公开。

消息人士表示，此信件类似于去年送交给日产汽车(7201.T)的信，当时日产决定在其英格兰北部工厂生产两款新车型。

该文件引发了民众和议员对秘密协议的担忧。

该消息人士表示，这里头包括了好几项保证。该消息人士未说明该信件何时送交。

“他们收到和日产类似的温情喊话，内容有关电动汽车，同时还承诺进一步的培训，并确保英国汽车行业的竞争力，”消息人士说。

丰田一位发言人没有评论是否收到这样一封信。他提到公司3月16日的一份声明，声明中称英国政府将提供培训和研发方面的资金。

英国3月曾表示，将支持丰田的这项投资，支出2,130万英镑支持技能培训、研发和创新，具体金额还需进行独立估算。英国170万辆汽车产量中，丰田占到约10%。

商务部一位发言人拒绝对此消息给予评论。英国商务大臣Greg Clark去年表示，对日产作出的保证也可适用于其他公司。

英国将于2019年3月正式退出欧盟，全球许多顶尖车企担心在英国的工厂能否长期存活，正纷纷利用即将作出投资决策的机会，争取获得承诺，在英国脱欧之后仍然维持自由贸易安排。

日产汽车(7201.T)、丰田以及本田汽车(7267.T)约占英国汽车产量的一半。日本首相安倍晋三在4月与英国首相特雷莎梅会晤时呼吁英国平稳退欧，以保证日企的继续运营。

丰田尚未透露，未来10年在Burnaston将生产哪些车型。(完)