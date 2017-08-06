焦点：丰田汽车拟买下马自达5%股权 并计划在美国合建新厂

路透东京8月4日 - 丰田汽车(7203.T)周五称，计划买下马自达汽车(7261.T)的5%股权，属于两公司结盟的举措之一。结盟计划还包括二者在美国耗资16亿美元合建一座组装厂，并在电动汽车方面展开合作。

在美国销售降温之际，设立新厂让投资者感到意外，但对美国总统特朗普来说是个好消息。他当初正是凭借承诺将制造业工作还给美国工人而当选。特朗普在推文中表示，这是“对美国制造业很棒的投资”。

该厂选址尚未公开，年产能将达到30万辆汽车，雇佣约4,000名员工。该厂将于2021年开始运营。

分析师称该计划不仅是出于政治考虑。结盟也是为了在电动汽车技术方面追赶竞争对手，因为更严格的国际排放规定可能出台，而且还有新的企业进入市场。

“会有新的对手出现，例如苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOGL.O)这些IT企业，我们也要和他们竞争，”丰田汽车社长丰田章男在东京举行的记者会上称。

戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)等其他传统汽车厂也在考虑开始研究打破传统的新技术的最佳方式，从电动汽车到自动驾驶的这些技术需要大规模投资，也使得谷歌和特斯拉(TSLA.O)等企业加入到竞争行列。

丰田设下2050年实现所有汽车零排放的目标。但直到最近，该公司还表示倾向于短距离通勤用的电动汽车，因此类汽车行驶距离有限，而充电时间较长。

除电动汽车技术外，协议还包括两家公司合作开发车内信息技术和自动驾驶功能。

**强大起来**

根据周五的协议，丰田将获得马自达5%的股权，马自达获得丰田0.25%的股权。

马自达表示，只要能保持管理控制权，结盟甚至还可以扩大。“我们将研究扩大资本联盟的可能性，但基本前提是确保自主性，”马自达执行副总裁Akira Marumoto称。

一位分析师称，对马自达持股可能也防止未来科技企业的入侵。

“对于缺乏汽车生产经验的科技企业，收购马自达看起来非常有吸引力。他们非常好，而且还不太贵。丰田可能意识到了这一点，”CLSA常务董事Chris Richter称。

“通过购买5%的股权，丰田把马自达从他们的选项中排除，不会像自由球员一样，有一天可以被用来对付他们。”

对于马自达来说则是稳赢，因这份协议使其在美国的生产有了根据地。目前该公司在其最大的市场--美国出售的所有汽车，都是从跟日本和墨西哥工厂发货。

马自达自主研发电动汽车的经费不足，每年研发预算约为1,400亿日圆(12.7亿美元)，与丰田的1万亿日圆相形见绌。

“马自达需要电气化技术。他们过去看不起电动汽车，觉得可以提高内燃机效率，但现在从全球角度讲，起码得拥有这项技术，”麦格理证券亚洲交通研究主管Janet Lewis称。

两公司计划在新厂生产丰田卡罗拉和马自达新运动型车(运动休旅车，SUV)跨界车型，称最终可能生产包括电动车在内的其他汽车。(完)