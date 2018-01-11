丰田和马自达宣布投资16亿美元在美国阿拉巴马州新建合资工厂

路透亚拉巴马州蒙哥马利1月10日 - 丰田汽车(7203.T)和马自达(7261.T)周三宣布，双方投资16亿美元在美国阿拉巴马州新建汽车制造厂，雇员至多达4,000人。这对希望车企扩大在美国生产的总统特朗普而言，又是一大胜利。

丰田汽车社长丰田章男、马自达社长小饲雅道和阿拉巴马州州长Kay Ivey共同在蒙哥马利(Montgomery)的一个活动上宣布了该决定。

“欢迎来到阿拉巴马这个温馨大家庭，”Ivey对丰田章男和小饲雅道称。他此前表示，工厂将建在Huntsville，雇员预计达4,000人，他们的年均收入将为5万美元。

工厂年产量将为30万辆，占地2,500英亩，2021年投产，距丰田汽车在Huntsville的引擎工厂约14英里。

丰田计划在该公司生产卡罗拉(Corolla)轿车，马自达则计划在该工厂生产跨界运动型车(运动休旅车，SUV)。

阿拉巴马将提供税务减免。官员称该州的税惠价值达3.7亿美元，但他们未透露当地税惠的价值。

马自达和丰田汽车表示，他们的新合资厂仍需获得反垄断当局的批准和授权。他们8月时宣布进行资本结盟，并计划共同开发电动车技术。

丰田北美执行长Jim Lentz周三受访时表示，建厂的决定并非因为来自特朗普的压力。“这些工厂将运作30年、50年以上，我们必须做出适当的事业决策，”他说。

丰田希望今年春天新厂就能破土动工。(完)