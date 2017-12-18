丰田汽车将在2020年代初生产逾10款纯电动车（更新版）

路透东京12月18日 - 日本丰田汽车(7203.T)周一表示，2020年代初公司将在全球营销超过10款纯电动车型，2030年之前投资在相关电池研发的资金可能超过130亿美元(1.5万亿日圆)。

丰田汽车称，需要加速电池开发，因汽车排放法规趋于严格，强效电池的制造能力必须大幅提升。丰田汽车销量仅次于德国大众汽车(VOWG_p.DE)，为全球第二大车厂。

中国及美国等国家正强迫汽车制造业者生产低排放汽车，引发各界争相开发电动汽车，目前电动汽车在全球汽车市场中仅占有微小的份额。

“作为一个大众市场的汽车制造商，我们需要扩大我们的电动汽车数量，”副社长寺师茂树(Shigeki Terashi)在东京一次说明会上表示，“为推广电动汽车的广泛使用，我们需要提升我们的技术开发能力，并解决相关技术的社会影响。”

他表示，丰田将首先在中国市场推出纯电动车型，之后陆续在日本、印度、美国和欧洲推出。

国际能源署(IEA)的数据显示，去年插电式混合动力汽油电动汽车和全电动汽车仅占到全球汽车销量的1%多一点。业内专家预计，未来几十年其占比将增至10%。

**战略转变**

自从去年宣布将在产品队列中加入全电动汽车以来，丰田已经在扩大电动汽车开发能力。这一宣布令一些业内厂商感到震惊，因为丰田之前宣称的绿色汽车战略主要聚焦插电式混合动力及燃料电池汽车(FCV)。

寺师茂树为丰田电动汽车事业企划室主管，他称该公司将重点从燃料电池车辆转向电动车，而非打算两个领域都增加供应。

为了增加电动车的航程及改善电池安全性，丰田持续开发固态电池等等多项技术，该公司形容这将成为改变行业风貌的关键。

上周，丰田表示已和伙伴Panasonic (6752.T)考虑共同开发次世代电动汽车电池，预期低排放高效能的电池需求将增加。

丰田也已和马自达(7261.T)及铃木汽车(7269.T)合作开发及行销电动汽车。

该公司预期2030年之前电动汽车的销售比重将近五成。到那时候，该公司的目标是每年销售450万辆油电混合车，以及100万辆的纯电动车及燃料电池车辆。(完)