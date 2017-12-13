丰田汽车和Panasonic考虑共同开发电动汽车电池

路透东京12月13日 - 丰田汽车(7203.T)和Panasonic(6752.T)周三表示，他们正考虑联合开发电动汽车电池，这一合作将帮助Panasonic扩大在汽车锂电池市场的领先优势。

根据两家公司现有的协议，Panasonic为丰田的汽油电动汽车和插电式混合动力车生产电池。

丰田去年称，计划为其产品线加入纯电动车，这是其专注于插电式混合动力车和燃料电池车的绿色汽车策略的一个转变。此前该公司称，计划在2020年代初期开始销售纯电动车。

Panasonic是美国特斯拉(Tesla)(TSLA.O)的主要电动车电池供应商。野村研究公布的2017年上半年数据显示，Panasonic在插电式混合动力车和电动车的电池市场占据着29%的份额。

最接近的竞争对手LG化学(051910.KS)占有13%的市场份额，中国比亚迪股份(1211.HK) (002594.SZ)份额为10%，宁德时代新能源科技股份有限公司(CATL)占9%。

“初始阶段就与汽车生产商联手，将使电池生产商赢得订单，从而开启未来的规模经济模式，”瑞信分析师Mika Nishimura在丰田-Panasonic发表联合声明前给客户的研究报告中称。“合作可以允许电池生产商在一定程度上与汽车生产商分摊研发和资本支出成本。”

Panasonic计划至2022年3月底的财年，将汽车业务营收提高近一倍，至2.5万亿日圆(220.5亿美元)，并认为电池业务是实现其计划的关键，为此该公司不断在全球扩张电池产能。

Panasonic今年初在美国内华达州特斯拉的“超级工厂”量产电池，并计划在中国大连接着建设一个新工厂。该公司还在日本增加了新的生产线。(完)