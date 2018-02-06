丰田汽车第三财季营业利润跳增54% 并上调全财年预估（更新版）

路透东京2月6日 - （新增销售明细及背景信息）

路透东京2月6日 - 日本丰田汽车(7203.T)周二将整个财年获利预估上调10%，此前公布第三财季营业利润创两年最佳，受日圆走软及日本国内强劲销售提振。

这家日本最大汽车制造商目前预计，整个财年营业利润将较上年的1.99万亿日圆增长10%至2.2万亿日圆(202.3亿美元)，此前的预估为2.0万亿日圆。

公司并预计全财年净利约为2.4万亿日圆，高于此前预估的1.95万亿日圆，料创下纪录高位。

丰田10-12月营业利润为6,736亿日圆，较上年同期跳增54%，并创2015年10-12月以来最高。汤森路透I/B/E/S调查中11位分析师预估均值为5,272.2亿日圆。

日本业务营业利润增长逾一倍，因国内汽车销售增加。但丰田在最大市场北美的销售下滑，公司尝试在北美生产销售较大型汽车，并大幅打折。

丰田10-12月期间在全球售出263万辆汽车，高于上年同期的228万辆。日本销量增长3%，而北美销量从74.5万辆降至73.5万辆。欧洲销量增加1.7%。

丰田北美市场营业利润骤降53.1%。丰田在该地区的行销成本增加，因汽车厂商竞相大幅打折，试图在不断放缓的美国市场卖出更多汽车。

丰田在其最大市场美国并非一帆风顺，由于整体销售自2016年创下的纪录高位回落，各汽车制造商继续争抢市场份额。以销售来看，丰田在美国仅次于通用汽车GM.N和福特汽车F.N。

对丰田来说，美国市场的获利能力至关重要，因其大举投资包括自动驾驶功能、电动车和新的行动服务在内的新技术。

随着美国驾车者持续转向更大的皮卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)，而非轿车和掀背车，丰田也一直致力于改为生产更多的卡车。

与此同时，丰田在2017年的多数时候以高折扣出售轿车以提振Camry等车款的需求，并提高SUV和卡车的销售优惠来维持在美国市场的竞争力。

根据Autodata的数据，这使得2017年每辆车的整体行销成本较2016年提高了10%。(完)

(编译 刘秀红/艾茂林/戴素萍 审校 张明钧/郑茵/王颖)