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本田将在全球召回210万辆车 更换有起火隐患的电池感应器
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2017年7月17日 / 凌晨1点23分 / 19 天前

本田将在全球召回210万辆车 更换有起火隐患的电池感应器

路透新闻部

1 分钟阅读

路透华盛顿7月14日 - 本田汽车(7267.T)周五称，将在全球召回约210万辆车，以更换存在起火风险的电池感应器。

该公司发言人Chris Martin称，此次召回将包括在美国的115万辆2013-2016年款本田雅阁(Honda Accord)、及其他市场的近100万辆车，以更换车上的12伏电池传感器。

该公司称，已接到四起发生在美国和至少一起发生在加拿大的发动机舱起火事故报告，发生相关事故的地区冬季使用大量的道路防冻盐。没有伤亡报告。

该公司在美国已接到3,972起与该问题相关的保修索赔。

本田称，电池感应器可能封装不到位，未能防止水汽进入。随着时间推移，水汽可能把道路防冻盐或其他物质卷入电池感应器，造成生锈，最终导致感应器电流短路。

本田称，由于召回规模较大，经销商最初将采用粘合剂来防止水汽进入，作为一种临时解决办法，然后再更换感应器。

该公司最初是在2015年在加拿大收到一起发动机舱内失火的报告，然后开始调查该问题。2016年初，丰田又从中国市场收到类似的失火报告。

本田在2016年6月推出了改进设计的电池感应器。在调查中国市场的失火事件后，本田称其最初认为“未来发生失火事件的概率估计会很低”，但在收到更多失火报告后继续调查了该问题。(完)

编译 侯雪苹/李爽 审校 许娜

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