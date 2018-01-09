丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试

路透拉斯维加斯1月8日 - 全球第二大汽车制造商--日本丰田汽车(7203.T)周一公布了一款专为企业打造的自动驾驶电动概念车，可用于打车和运送包裹等工作，这突显出汽车制造商不再只是从事汽车制造，也将提供相关服务。

丰田汽车表示，计划于2020年代初期在包括美国在内的多个地区展开e‐Palette概念车的测试。该概念车将分为三种尺寸：巴士大小的汽车、穿梭巴士(shuttle)，以及一款可行驶于人行道的小型货车。

丰田在拉斯维加斯的消费电子展(CES)上称，将与包括亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)、中国打车服务企业滴滴出行、必胜客、马自达 (7261.T)以及优步(Uber)等企业合作，打造这款汽车及其软硬件支持服务，并研发连接的移动产品。

经过密集研发自动驾驶技术后，各家车商开始披露明确的自动驾驶汽车策略，并且努力将技术应用在叫车服务、班车服务及包裹递送等方面。

丰田汽车针对自动驾驶汽车概念展开研发的起步晚于同业对手，但该公司已承诺在2020年底之前将投入10亿美元，用于研发先进的自动驾驶及人工智能技术，并计划在2020年前后开始实测自动驾驶汽车。

这款概念车的特色为开放式控制介面，能够使丰田汽车的合作企业安装其自身的自动驾驶系统。丰田车，该公司的“Guardian”技术将扮演安全网的角色。(完)