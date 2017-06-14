丰田汽车社长称公司考虑通过并购来获取汽车新技术

路透日本丰田市6月14日 - 丰田汽车(7203.T)社长丰田章男周三表示，公司考虑通过并购来获取新的汽车技术，包括自动驾驶技术。他还称，丰田汽车必须更积极主动地与对手竞争。

丰田章男在公司年度股东大会上表示，作为全球第二大汽车生产商，丰田在关注和重视自动驾驶汽车与电动汽车方面，比竞争对手慢了较长时间，因此丰田在这些领域扩展时就要更为努力。他承认迄今为止，他可能过于关注维持公司现状。

“汽车行业正在发生重大变革，那些我们或许认为还遥不可及的问题和想法，却可能在明天就会影响到我们。这就是为什么我们需要保持前进的势头，同时也守住我们目前拥有的优势领域。”丰田章男说道。

“一直以来，我们每年投资1万亿日圆（90.8亿美元），用于研发、扩大资本开支以及回购股票，但这可能还不够。我们需要考虑所有选择，包括并购，以在未来继续生存下去。”

由于自动驾驶汽车兴起，汽车生产商与科技企业之间的界限愈发模糊，全球汽车生产商正在努力将他们的角色从生产汽车扩大至运输服务提供商，提高研发预算并大力投资于科技企业。

丰田已经向一个人工智能研究所投资10亿美元，并与微软(MSFT.O)和优步建立了技术合作。

除了集团供应商外，丰田还向更多公司开放，其中包括技术公司英伟达(Nvidia)(NVDA.O)，为其自动驾驶系统采购更多软件。

丰田计划在2020年推出一款能在公路上自动驾驶的汽车。同时，其竞争对手日产汽车(7201.T)已经计划在同年推出能在城市街道上自动驾驶的汽车，而且通用汽车(GM.N)称已开始量产自动驾驶测试车辆。

丰田也尚未与外部公司建立重要的资本合作。此前通用汽车收购美国自动驾驶技术公司Cruise，并与打车服务公司Lyft合作。福特(F.N)则收购了拼车服务提供商Chariot。

丰田去年年底成立电动汽车部门，终于进入该领域，而日产、通用、大众(VOWG_p.DE)以及其他汽车生产商已经有了产品，因为丰田继续把宝压在零排放的氢燃料电池汽车上面。(完)