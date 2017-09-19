玩具反斗城申请破产保护 未能撑到假日购物季

路透9月18日 - 美国最大的玩具连锁店--玩具反斗城(Toys ‘R’ Us)周一晚间申请破产保护，成为印证在网购和折扣连锁店强力冲击下，零售业陷入剧变的最新迹象。

这成为美国史上最大的专卖零售商破产案之一，该公司旗下约1,600家门店和6.4万名员工未来将何去何从暂不得而知。就在不久前，玩具反斗城还在为假日购物季做准备，如今却申请了破产保护。假日季销售占玩具反斗城营收的很大一部分。

“今天的决定并不一定意味着玩具反斗城的一切都玩完，但它代表着这家标志性公司历史上那页艰难的篇章结束了，”GlobalData Retail的董事总经理Neil Saunders说。

玩具反斗城称，公司收到来自以摩根大通为首的银团和某些现有债权人提供的逾30亿美元拥有控制权的债务人融资(debtor-in-possession financing)承诺。

这项融资有待法院批准，是向玩具反斗城的供应商保证，他们为假日季已发送的乐高积木和芭比娃娃等货物的货款能如数收回。

“我们预计，使得我们束手束脚的财务紧张情况会通过持久而有效的方式得到解决，”执行长Dave Brandon表示。

“我们的目标是要和我们的投资者一道，与我们的债务人和其他债权人重组我们资产负债表上50亿美元的长期债务。”

该公司发布声明称，旗下加拿大业务根据公司债权人保护法(CCAA)，在安大略高等法院通过并行程序寻求保护。

并称，包括亚洲约255家加盟店及合资企业合作伙伴在内的美加以外业务属于独立实体，不在破产程序范围内。

声明称，该公司的玩具反斗城和宝宝反斗城店面及电商平台继续维持营业。(完)