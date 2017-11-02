企业并购：TPG资本和中国电信与巴西官员洽谈收购Oi

路透巴西利亚/圣保罗11月1日 - 美国私募股权投资公司TPG资本和中国国有企业中国电信的代表与巴西联邦大律师局局长周一会面，讨论收购负债累累的巴西电信公司Oi SA的潜在交易。

相关各方在巴西利亚会谈后并未向记者发表讲话。

一位管理人士9月份对路透称，两家公司已经就Oi脱离破产保护后收购该公司进行了接触，可能会包括注资举措。

联邦大律师局局长门东萨(Grace Mendonça)是政府工作小组成员，该小组正努力在11月10日的关键会议前弥合股东和债权人之间的分歧。债券持有人将于11月10日就该公司的重组计划投票表决。巴西政府通过国有银行向该公司提供的资金和未支付的监管罚款共计数十亿美元。

圣保罗页报周一早些时候报导，TPG资本和中国电信有意通过100亿雷亚尔的注资收购Oi。Oi在巴西5,500个城市中的三分之一是唯一的固网运营商。

一消息人士告诉路透，根据协议，TPG资本为大股东，中国电信占少数股权。

圣保罗页报称，会上两家企业将把新电信业改革的实施作为收购的条件。分析师称，监管改革还可使政府对电信运营商的投资作出更加灵活的要求。

他们还要求就该公司尚未缴纳的200亿雷亚尔监管部门罚单，重新进行协商。

该报称，中国电信目前向2,000多个城市的客户提供光纤入户建设。报导并指出，此后中国电信将与巴西同业TIM Participações SA商讨结盟的可能。

TPG未予置评。中国电信也没有回复非工作时间的置评请求。(完) (编译 王灿/王琛；审校 李春喜/郑茵)