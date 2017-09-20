第三季亚洲企业信心出现三个季度以来首降 受地缘政治紧张局势拖累

路透9月20日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第三季亚洲企业景气指数出现三个季度以来的首次下滑，地缘政治紧张态势升级，盖过了区域内大部分经济体表现改善的影响。

第三季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从第二季的74降至69。当该数据高于50，则显示正面看法。这一指数代表了86家企业对未来六个月的展望。

中国、印度和韩国企业景气指数第三季领跌，反映出地区紧张情势以及经济增长低迷的影响。不过大部分东南亚经济体以及澳洲表现稳定，抑制了整体指数的跌幅。

“本季度公司表达了对该地区乃至全球的贸易和外交紧张情势的担心，”英士国际商学院驻新加坡的经济学教授Antonio Fatas称。

“这使得指数下跌，反映出对潜在风险的谨慎情绪，这些风险可能会影响经济的状况，”他说。

调查显示，韩国企业景气指数降幅最大，从前一季的75降至50。朝鲜进行的一系列核试验和导弹试射让韩国感到不安，但朝鲜半岛料不太可能爆发战争。

韩国因部署萨德反导弹系统来抵御朝鲜威胁而与中国发生的贸易冲突也在加剧，中国政府担心该系统的雷达可以穿透中国领土。

中国企业景气指数跌至63，为2015年第四季以来最低。中国第二季国内生产总值(GDP)增长6.9%，但受债务监管收紧影响，经济增速料将放缓。

印度企业景气指数从第二季的82降至63，创2013年第二季以来最低。印度第二季GDP增幅放慢至5.7%，为三年以来最低，而且由于缺乏民间投资，GDP增幅料将保持低迷。

澳洲指数从6月当季的67上升至69，新加坡指数则是从62升至64。9月当季印尼的指数升幅居冠，跳升17点至100，创2013年第二季以来最高，不过该国调查的受访者数量较少，只有三家企业参与调查。

马来西亚、菲律宾及台湾的指数则是与前季持平。

**未来持平？**

全球各央行收回宽松货币政策的步调，料将是未来几季影响亚洲企业信心的最重要因素之一。

“对于亚洲各经济体而言，全球央行政策正常化，以及油价上涨，是比地缘政治紧张更为重要的议题。”新加坡星展集团首席分析师Radhika Rao表示。

加拿大已经在近几个月两度升息，英国央行也警告称有升息的可能，但所有人的目光如今都集中在美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三的决定，届时美联储可能采取进一步措施让政策正常化。

不过企业信心出现大起大落的可能性不高。

“亚洲侧重科技以及出口大宗商品的国家将表现不错，但整体而言，我预期未来的信心将保持现状，”星展银行的Rao表示。

调查显示，虽然持乐观看法的企业降至47%，为2016年12月当季以来最低，但持中性看法的企业升至45%，为2016年3月季度以来最高。

零售、金属、房地产和科技等行业表现乐观，而汽车、建筑、医疗保健和运输等行业则更为悲观。

马来西亚橡胶企业Kossan Rubber Industries(KRIB.KL)等受访公司指出，汇率和利率是未来的主要风险因素。考虑到全球手套需求增长，该公司对未来持谨慎乐观看法，但也担心“原材料、能源以及人工成本上涨，还有汇率波动等因素造成生产成本攀升”。

汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)亚洲企业景气指数图表：

tmsnrt.rs/2xMYECi

企业前景所面临的最大风险图表：

tmsnrt.rs/2jGsqSV

(完)