汤森路透首次发表全球百大科技领导企业名单 微软称冠

路透1月17日 - 汤森路透(TRI.TO)周三发表其首份“全球百大科技领导企业”名单，由微软(MSFT.O)称冠，英特尔(INTC.O)及思科(CSCO.O)紧追在后。

这份名单选出财务杰出及组织稳健的顶尖科技企业。其他跻身前10大的美国科技巨擘包括苹果(AAPL.O)、Alphabet Inc(GOOGL.O)、国际商业机器(IBM)公司 (IBM.N)及德州仪器(德仪)(Texas Instruments)(TXN.O)。

台积电(2330.TW)、思爱普(SAP)(SAPG.DE)及埃森哲(Accenture) (ACN.N)也都名列前10强。

其余90家企业并未排名，但上榜的还有亚马逊(AMZN.O)及Facebook Inc (FB.O)等。

这份名单的演算法涵盖28个项目，衡量八种指标表现：财务、管理、投资者信心、风险与抗压性、法律合规、创新、人文与社会责任、环境影响、及声誉。

评估过程中，技术创新部份是根据各企业的专利活动，企业的公众声誉则根据新闻报导及社交媒体看法。

纳入评选的科技企业仅限于年营收10亿美元以上。

名单上的百大科技公司中，45%的总部设于美国。日本及台湾各有13家，同时并列第二多；之后为印度，有五家。

以洲别来看，北美洲以47家居冠，其次为亚洲的38家，欧洲有14家，澳洲有一家。(完)