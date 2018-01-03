盈富基金管理资产突破1,000亿港元 成为香港最大ETF--道富

路透香港1月3日 - 道富环球周三称，追踪香港恒生指数.HSI的交易所买卖基金（ETF）--盈富基金(2800.HK)管理资产于1月2日首次突破1,000亿港元（约130亿美元），成为香港首只及唯一达到此规模的ETF，亦是日本以外亚洲地区最大的股票ETF。

道富环球为盈富基金的经理人。道富资深董事总经理兼亚洲区（日本除外）总经理黄慧敏表示，“这标志着亚洲整个ETF行业的一个重要时刻，我们认爲亚洲趋势会与全球一致，亚洲投资者对ETF的需求将继续增长，而且ETF在他们的投资组合中将担任多个角色。”

盈富基金于1999年成立，其诞生源自1998年亚洲金融风暴，当时香港政府为了抵抗国际金融大鳄追击港元的行动，在市场上购入大量蓝筹股，达至稳定市场作用，击退炒家后，政府翌年成立盈富基金作为退市工具，当时盈富基金以333亿港元的发行规模成为亚洲（日本除外）有史以来最大宗首次公开发售（IPO）。

恒生指数在2017年全年累计上涨36%，创下自2009年以来最大年度百分比涨幅，市值达到19.57万亿港元；其强劲表现得益于全球经济复苏、全球金融系统流动性充裕以及内地流入资金的推动。同期盈富基金亦累计升36%。

盈富基金于1月2日即2018年首个交易日收报30.65港元，创自2007年11月以来新高。周三盘中曾再涨0.8%至30.9港元，本地时间13:40，升0.16%，报30.7港元。（完）