美国拒绝为NAFTA谈判去除障碍的提议 但承诺继续进行谈判

路透蒙特利尔1月29日 - 美国贸易代表莱特希泽周一拒绝了加拿大为北美自由贸易协定(NAFTA)谈判去除障碍的提议，但承诺继续进行谈判，缓解了美国可能立即退出NAFTA的担忧。

莱特希泽在结束NAFTA第六轮谈判后表示，总统特朗普对该协定的看法未变，他还警告称关于美国优先事项的谈判仍进展缓慢。

“我们终于开始讨论核心议题，因此这轮谈判是个进步，”莱特希泽称，“但我们的进展仍非常缓慢。我们对国民负有责任，他们正处于不确定状态，我们应该以更快速度行动。”

但墨西哥和加拿大谈判代表称，蒙特利尔谈判取得了足够进展，对“很快”达成协议感到乐观。三方将于2月26日开始在墨西哥城举行为期九天的谈判。

墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo表示，“下一轮谈判，我们仍需要克服重大挑战，不过迄今为止取得的进展让我们处于正轨，可以向着达成统一最终完成谈判迈进。”

官员们目前公开猜测，拯救NAFTA的谈判将远超3月底的最后期限。先前制定这个期限是为了避免与墨西哥总统大选冲突。

**加方提议被否**

上周去蒙特利尔谈判时，有官员担心美国可能对进展缓慢不满，准备终止这个自贸协定。

在加拿大拿出了一系列建议，对美国的改革要求作出妥协后，会议的气氛变得轻松起来。

但在美国要求提高汽车北美零部件比重的问题上，莱特希泽批评了加方的建议，称其建议实质上削减了本地区汽车产业的工作岗位，让北美生产的汽车使用更多中国生产的零部件。

他还否定了一项有关解决投资者和协定成员国之间争端的提议，称之为“无法接受”和“毒药”，并称加拿大近期在世界贸易组织 (WTO)针对美国贸易行动发起的挑战“是对我们所有的贸易法案发起了大规模攻击”。

在莱特希泽讲话时，加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)面无表情地站在一旁， 她稍晚对记者表示，“谈判的进程总会有戏剧性的变化。”

一位要求匿名的加拿大政府消息人士提到，莱特希泽并未对退出NAFTA做出推测，并称美国官员私下比前几轮谈判期间更为积极。(完)