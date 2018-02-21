（更正）焦点：原TPP 11国公布贸易协定最终版本 美国之前力主的规则被搁置

(更正：因译文有误，第七段改为“其中很多争议条款先前是应美国谈判代表要求而加入TPP 12协议的”，非“其中很多调整是应美国谈判代表要求而被加入原有TPP 12版本的”)

路透惠灵顿/悉尼2月21日 - 美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，剩下的11个国家周三公布了修订后的协定最终版本，朝着签署该协定又迈出了一步。该协定旨在消除成员国间的贸易壁垒，亚洲太平洋地区一些增长最快的经济体参与其中。

新协定正式签署日期定在3月。最终版本的协定中止或修改了逾20项条款，包括最初应华盛顿要求加入的知识产权相关规则。

去年初美国总统特朗普宣布退出TPP，以优先保护美国就业。原本有12个成员国参与的TPP陷入僵局。

日本牵头的其余11国在今年1月敲定经修订的贸易协定，称之为跨太平洋伙伴全面进展协定(CPTPP)。该协定预计将于3月8日在智利签署。

协议将为占全球GDP总量逾13%的经济体降低关税，经济规模总计为10万亿美元。若加上美国，这一比例将达到40%。

“TPP 11版本的最大变化，是协议的许多条款被搁置。他们搁置了很多有争议的条款，特别是和制药相关的，”悉尼大学法学教授Kimberlee Weatherall说。

其中很多争议条款先前是应美国谈判代表要求而加入TPP 12协议的，比如对药品知识产权加强保护的条款。一些政府和维权人士则担心这样的条款可能抬高药品成本。

日本和其他成员国的官员宣称，协议的成功是与美国不断升温的保护主义相抗衡的一种手段，他们期望美国最终能重新加入。

“CPTPP已经变得愈发重要，因为世界贸易组织(WTO)规定有效运作所面临的威胁与日俱增，”新西兰贸易部长帕克(David Parker)周三称。

上个月，特朗普在瑞士参加世界经济论坛时称，如果能够得到一个更好的协议，美国有可能重新加入该协定。

不过，帕克周三表示，未来几年美国“非常不可能”参与进来，即便华盛顿表达了加入CPTPP的意愿，也无法保证参与国将解决所有搁置条款的问题。

帕克并称，该协议可能将在2018年底或者2019年上半年生效。(完)