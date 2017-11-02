美国不参与的TPP谈判接近尾声

路透日本浦安11月1日 - 跨太平洋伙伴关系协定(TPP)除美国外的11个国家接近达成全面自由贸易协定，此前新西兰同意修订不受TPP约束的法律，来实施外资购房禁令。

该协定计划取消11国之间工业品和农产品关税，去年其贸易总额达到3,563亿美元。

本周的妥协使成员国无需为了适应新西兰的房价调控措施而重新协商这项重大贸易协定。

此举还将使成员国接近取得重大胜利，有利于下周在越南中部城市岘港举行的亚太经合组织(APEC)峰会上敲定自由贸易协定。

日本的首席TPP谈判代表Kazuyoshi Umemoto表示：“在岘港会议上达成协议的可能性明显增加。”

谈判代表在日本浦安市(Urayasu)齐聚三天，力争就最初12个成员国达成的协议中哪些条款将暂停实施缩小分歧，从而能在越南峰会上挽回该协定。

不过加拿大淡化下周达成任何形式正式协议的可能性，并指出需要确保新TPP协定条款不会给正在进行的重塑北美自由贸易协定(NAFTA)谈判带来问题。NAFTA谈判定于明年3月完成。

“我们正在迅速行动，但花费的时间可能稍微长一点，所以要说(下周)就能签署协议，这还太过乐观，”渥太华的一位熟悉政府情况的消息人士称。

新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)已宣布禁止外资购买国内成屋计划，应能在不必强迫TPP国家重新协商该协定的情况下遏制楼市投机行为。

日本希望通过TPP向其他国家表明，该国也支持自由贸易。

该协定还可能帮助日本抵制美国要求进行双边贸易谈判的压力。美国可能将在总统特朗普本周日至下周二访日之行中提出这项要求。特朗普访日期间将与日本首相安倍晋三举行峰会。(完)