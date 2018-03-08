贸易战或将打响 加拿大坚持以不变应万变

路透渥太华3月7日 - 随着美国总统特朗普的贸易战论调升级，加拿大一直在静观其变，认为该国将要蒙受的损失最大，以不变应万变是最佳策略；但批评人士称，若这种策略无效，加拿大将面临成为靶标的风险。

欧盟已经制定了一份报复清单，从波旁威士忌到牛仔裤等一系列美国产品名列其中，一旦特朗普坚持推进钢铝产品进口关税计划，欧洲将据此回敬。但加拿大却含糊其辞。

“我们将确保采取一切必要措施，保护加拿大的劳动者，这意味着要看看(美国)总统的实际行动如何，”加拿大总理特鲁多周三对记者称。

就在特鲁多发表上述言论数分钟后，美国白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)称，基于国家安全的考虑，美国关税计划可能不包括加拿大、墨西哥和其他一些国家。

灵通消息人士称，过去数日，加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)与其它高层人士已与美国相关决策人士通过多次电话。

一名加拿大政府官员称，弗理兰周三与美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)通话。特鲁多周二也与特朗普通过电话。

特鲁多的自由党政府从一开始就对特朗普笑脸相迎，政界和商界也基本支持这种做法，但要求放弃这一策略的压力与日俱增。

原北美自由贸易协定(NAFTA)的加方首席谈判官John Weekes称，加拿大应拟订一份报复名单，并公开征求意见。工党也要求采取更多行动。

一名知悉政府想法的消息人士称，报复性措施”一直都在讨论”，如果美国开征关税，政府或许会实行这些措施。(完)