惠而浦寻求对LG和三星电子洗衣机征收50%进口关税

路透华盛顿10月19日 - 惠而浦(Whirlpool)和GE Appliances周四要求美国国际贸易委员会(ITC)建议对大型家用洗衣机征收50%的进口关税，以确保竞争对手LG和三星电子坚持实施将洗衣机生产转移至美国的计划。

在“全球保障措施”相关贸易诉讼的听证会上，上述美国生产商的律师指控韩国企业屡次将生产转移以规避之前的反倾销税。该诉讼案可能导致美国总统特朗普实施严格的进口限制措施。

惠而浦的律师Jack Levy对ITC表示：“他们之前曾经欺骗过美国生产商，这是我们纠正问题的最后机会。”

ITC在10月5日一致认定，进口自三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)的大型家用洗衣机激增，损害了美国生产商的利益。ITC将在12月4日前向特朗普提出救济措施建议，预计特朗普将于明年初给出最终建议。

Levy称，强有力的救济措施将迫使韩国生产商“再一次转移生产至美国”，这样它们可以更公平地参与竞争，进而增强美国的制造业基础。

惠而浦和去年被中国海尔集团(600690.SS)(1169.HK)收购的GE Appliances还寻求对关键零部件实施进口配额制，如洗衣机柜、洗衣桶、洗衣篮接头等，以阻止三星和LG在美国仅设立“组装”业务，简单地将大部分来自进口的部件组装为整机。

三星将改造南卡罗来纳州纽贝里一个已关闭的卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)发电机工厂，计划最终聘用近1,000人；而LG正在田纳西州克拉克斯维尔建设新厂，将聘用约600人。

代表LG的律师Daniel Porter表示，如果进口限制将三星电子和LG的洗衣机排除在美国市场之外一年时间，这些工厂聘用的员工数量可能减少。(完)