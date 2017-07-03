焦点：特朗普与中日领导人通话讨论朝鲜威胁 确认一个中国原则

路透新泽西州7月3日 - 白宫周日表示，美国总统特朗普与中国和日本的领导人通话，主要话题为朝鲜所构成的威胁，同时亦包含贸易议题。

特朗普与中国国家主席习近平及日本首相安倍晋三通话，而本周稍晚这三人预料将在德国召开的20国集团(G20)峰会上碰头。

“两国领导人均重申对朝鲜半岛无核化的承诺，”白宫谈到特朗普与习近平的通话时称。

“特朗普总统再次表达了与美国的贸易伙伴达成更加平衡贸易关系的决心，”白宫补充说。

特朗普对中国无法遏制朝鲜变得越来越沮丧，而上述关于贸易的措辞则表明，放弃让中国向朝鲜更多施压的希望后，特朗普可能准备在同中国方面来往时重新采用更强硬的方式。

中国外交部称，特朗普和习近平还谈及“朝鲜半岛和平稳定”等问题。但未做详述。

中国外交部发言人耿爽稍后在每日例行记者会上表示，美国“非常清楚”中国在朝鲜问题上的立场。耿爽没有详述在朝鲜问题上，习近平向特朗普讲了什么。

根据中国外交部公布的有关习特电话会议的一篇新闻稿，习近平向特朗普表示，中美两国关系受到一些“消极因素”的影响，中方已向美方表明了立场。

**“一个中国”政策**

中国外交部称，特朗普告诉习近平，美国政府继续坚持一个中国政策，这一立场没有变化。

新闻稿还显示，习近平强调，“我们很重视总统先生重申美国政府坚持奉行一个中国政策，希望美方切实按照一个中国原则和中美三个联合公报妥善处理涉台问题”。

美国周四以帮助朝鲜的核计划与导弹计划为由，制裁两名中国公民和一家中国船运企业，并指责一家中资银行为朝鲜政府洗钱。与此同时，美国还批准了对台湾的14.2亿美元军售计划。这些行动激怒了中国政府。

周日，美国一艘军舰在接近南中国海的争议岛屿水域航行，引发了中国外交部的谴责。

特朗普是在与韩国新总统文在寅会晤后，与中国和日本这两大亚洲国家领导人分别进行了通话。

特朗普和安倍在通话中重申了要对朝鲜加大压力的承诺。

日本内阁官房长官菅义伟在记者会上表示，美国、日本和韩国将在G20会议上举行三方会谈。（完）