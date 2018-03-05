焦点：美国在某些情况下可对企业提供新关税豁免--特朗普贸易顾问

路透华盛顿3月4日 - 美国总统特朗普的贸易事务顾问纳瓦罗(Peter Navarro)周日表示，白宫计划对进口钢铁和铝产品征收高额关税，但企业可通过一个程序申请豁免。这首次暗示，此次上调关税行动的范围或许并不像起初认为的那样广泛。

2018年3月1日，美国华盛顿，美国总统特朗普召开会议，会上宣布计划对进口钢铁和铝产品征收高额关税。REUTERS/Kevin Lamarque

身为美国国家贸易委员会主席的纳瓦罗表示，不会在国家层面上给予豁免优惠，因为这会一发不可收拾，不过将提供一项机制，在某些情况下为企业提供豁免。

“在有必要给予豁免的特殊情况下，我们会有一项提供豁免的程序，以便企业能继续做生意，”纳瓦罗在CNN的“State of the Union”节目上说。

在此之前，特朗普于上周四意外宣布征税决定，随后企业团体积极游说阻挠此项举措，美国的贸易伙伴大声疾呼，国内共和党人也提出批评。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周日说，特朗普已向世界领袖们谈过这项调高关税计划，但并未表明他将允许豁免。

纳瓦罗没有详细说明豁免程序。白宫未立即回覆记者的置评请求。

纳瓦罗和罗斯都曾经力主实施强硬贸易政策以缓解美国的贸易失衡。这两人周日现身美国电视新闻节目，力图遏制特朗普这项决定在全球造成的震荡。

特朗普称，美国将对进口钢铝分别征收25%和10%的关税，以保护国内生产商。该计划震惊美国贸易伙伴，令美国行业领袖感到紧张，并打击美股。

美国企业圆桌会执行长Josh Bolten则在”Fox News Sunday”电视节目上表示，这项关税可能将在经济所有层面造成“重大伤害”，却丝毫影响不了中国。

美国进口钢材中有2%来自中国，而中国经常成为特朗普在贸易问题上的批评对象。

包括国会领袖在内的多位共和党人敦促特朗普在关税问题上保持克制。

在墨西哥城进行的北美贸易谈判中，美国国会贸易政策方面的最高议员、共和党众议员Kevin Brady表示，政府应当对现有的铝和钢材合约提供豁免，以避免出现商业不确定性。

“我认为，针对现有合约及业务应当有快速及时的豁免程序，”他说。

能源行业官员对征收钢材高关税表示担忧，因为该行业依赖进口产品。

“尤其是美国石油和天然气行业，该行业的许多项目都依赖特殊钢材，而大多数美国钢企都没有供应，”美国石油协会(API)主席Jack Gerard上周表示。

据美国州际天然气协会(Interstate Natural Gas Association of America)，州际天然气和石油管道项目中的大直径厚壁管道所用钢材需要定制，而且只有少数制造商能够供应。

**”深切担忧”**

罗斯表示，多国领导人和部长纷纷与特朗普和包括罗斯在内的美国官员接触，表明试图改变特朗普想法的幕后努力如火如荼。

英国首相特雷莎·梅的办公室周日在特雷莎·梅与特朗普通过电话后称，特雷莎·梅告知特朗普，她对这项计划中的关税怀有”深切担忧”。特雷莎·梅还表示，“多边行动是在满足各方利益的情况下，解决全球产能过剩问题的唯一办法。”

罗斯表示尚未有迹象显示特朗普将考虑豁免这些国家，但他并不排除有这种可能。

“我们将拭目以待。由总统来做决定，”罗斯在美国国家广播公司(NBC)的“与媒体见面(Meet the Press)”节目中称。

加拿大是美国最大的钢材供应国，正试图获得美国潜在钢材关税的豁免，威胁若关税计划继续推进，可能采取报复措施。

罗斯称，计划征收的关税仅相当于美国经济的1%，是很一小部分，因此不会产生重大影响。

欧盟扬言对哈雷戴维森摩托车、波本酒和李维斯牛仔裤等美国旗舰产品征收报复性关税。对此罗斯不予理会，称30亿美元的受影响商品金额”很小”。

特朗普周六威胁称，若欧盟采取报复措施，将对欧洲汽车制造商征收进口关税。(完)