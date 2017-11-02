两名前特朗普竞选团队幕僚周四将出庭通俄门官司审理

路透华盛顿11月2日 - 负责调查俄罗斯干预美国大选的特别检察官穆勒(Robert Mueller)，日前起诉特朗普前竞选团队主席马纳福特(Paul Manafort)及其事业伙伴盖茨(Rick Gates)，两人周四预计将首次出庭。

马纳福特及盖茨面对12项罪名起诉，周一在预审阶段提出无罪抗辩，罪名包括串谋洗钱、串谋不利美国等等。

特朗普竞选团队外交政策顾问佩奇(Carter Page)周四也预定出席美国众议院情报委员会闭门听证会，说明他与俄方的联系。佩奇已多次否认曾扮演特朗普团队与俄罗斯之间的牵线人。

周一的指控只是特别检察官穆勒的开场白。他的调查人员正在调查有关美国情报机构对于俄罗斯曾干预美国大选、以使选情有利于特朗普的指控，还将判断俄罗斯与特朗普竞选助手是否存在共谋行为。

俄罗斯一直否认干预美国大选。特朗普也一直否认他的竞选助手与俄罗斯串谋，称相关调查为政治迫害。

特朗普竞选团队外交政策顾问帕帕多普洛斯(George Papadopoulos)已承认向美国联邦调查局(FBI)说谎，将不会面临审判。帕帕多普洛斯的律师未予置评。

周四的听证将是首轮庭审，美国地方法院法官Amy Berman Jackson作为庭审法官。这名法官由前总统奥巴马任命，过去几年处理过一系列高规格案件。(完)