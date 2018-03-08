焦点：美贸易强硬派纳瓦罗成为钢铝关税争论大赢家 大力抨击中国

路透华盛顿3月7日 - 在白宫最新出现的乱局中，美国总统特朗普的贸易事务顾问纳瓦罗(Peter Navarro)成为最大的赢家。纳瓦罗认为中国商品正在毒害美国，主张抛弃华府的”一个中国”政策，并称由于美国企业的一味迁就，贸易协议削弱了美国的经济实力。

2017年6月30日，中国北京，中美官员会议现场，桌上摆放的国旗。REUTERS/Jason Lee

白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)宣布辞职后，虽然纳瓦罗表示不会争取这一职务，但作为反贸易保护主义重要人物的柯恩离开，仍将让纳瓦罗成为大赢家。

自去年年底以来，纳瓦罗一直受到顶头上司柯恩的排挤，不过现在看来可以放手大干了。他在沉寂数月后，已经在多家媒体上公开支持特朗普的钢铝关税提议。

纳瓦罗此前曾赞同美国撤销北美自由贸易协定(NAFTA)以及与韩国的贸易协议。他认为世界贸易组织(WTO)支持征收增值税等不公平的税收，这些作法损害了美国企业。

但他的主要目标是中国。他支持对中国进口商品征收45%的关税，以对抗他所谓中国政府的政策涉及非法出口补贴、汇率操纵、窃取知识产权、缺乏工人安全保护和环保监管。

他还对美国政府的”一个中国”政策发起过挑战。

“这些中国领导人利用了美国人的弱点在贸易舞台进行欺诈，他们将认识到特朗普的力量和决心，收敛起他们的重商主义冲动，”纳瓦罗和现任美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)为2016年特朗普竞选撰写的经济主张中表示。

特朗普周三表示，他已经要求中国在贸易方面采取行动。这似乎与纳瓦罗的政策立场一致。美国财长努钦(Steven Mnuchin)也支持对中国采取行动，他对Fox Business Network表示，美国将”与中国互惠贸易”。

“已要求中国制定一项计划，将对美国的大规模贸易逆差减少10亿美元，”特朗普周三发表推文称。他错误地将中国对美国贸易顺差写成了逆差。

官方数据显示，2017年中国对美国贸易顺差3,752亿美元，美国对其他国家的贸易逆差总额为5,660亿美元。

白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)说，这个问题在上周与中国代表团会面时即已提出。中国国家主席习近平最高经济顾问刘鹤上周率团访美。桑德斯说目前为止她尚未知悉中方的任何回应。

现年68岁的纳瓦罗为民主党人，拥有哈佛大学经济学博士学位。他在包括《致命中国》在内的数本著作中，特别强调了中国经济和军事崛起的危险性。

他也攻击德国，称德国企业不公平地享受到欧元贬值的好处。特朗普已威胁对进口自欧盟的汽车课征高额关税。

纳瓦罗的激愤不仅仅指向别国。他坚信美国企业高管为了自身”狭隘的利润最大化”而成了中国的同路人。

“事实上，由于他们眼下得依靠海外市场维持生计，诸如美国企业圆桌会、全美制造业协会(NAM)这类所谓‘美国’组织，已从对中国重商主义的坚定批评者，转变为公开的、而且经常是非常积极的亲中国游说团体的一员。”(完)