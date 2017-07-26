特朗普称苹果执行长承诺在美国建三家大型制造工厂--WSJ

路透7月25日 - 华尔街日报援引美国总统特朗普的话报导称，苹果执行长库克(Tim Cook)已经承诺将在美国建设三家大型制造工厂。

“我(和库克)谈过，他向我承诺建三家大型工厂--三家规模都很大，”特朗普在周二接受华尔街日报采访时说。(on.wsj.com/2uWIiop)

该报称，特朗普没有详细说明这些工厂的位置和建设时间。

库克在5月时表示，苹果计划成立一档10亿美元基金，投资从事先进制造业的美国企业。他还表示，苹果计划投资的项目，可能包括教人如何编写代码以制作应用程序(APP)。

苹果多数产品在中国生产，因此大选期间受到特朗普的批评。

苹果方面，则已披露讯息强调其在美国为创造就业做出的贡献。

特朗普周二的评论是他就任总统之后，首次有关苹果制造生产的讲话之一。

“我说你知道的，提姆(库克)，除非你开始在这个国家盖工厂，否则我将不会认为我的政府取得经济成就，”华尔街日报引述特朗普的话称。

苹果尚未立即回复记者的置评要求。

该报并称，特朗普还说，苹果的主要供应商鸿海(2317.TW)计划在美国兴建一座大工厂，而且“非常积极地考虑”将厂区设在威斯康辛州。

鸿海上月表示，计划对美国的一间显示器制造厂投资逾100亿美元。(完)