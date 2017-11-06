特朗普称将以友好方式促进美日双方“互惠”贸易（更新版）

（新增特朗普言论及背景）

路透东京11月6日 - 美国总统特朗普周一称，“近几十年日本在贸易方面一直都是赢家”，并表示他将以友好方式促进与日本的互惠贸易。

特朗普在东京发表此番谈话，这是他为期12天亚洲之行的第二日行程，朝鲜与贸易料为此行主要议题。

“我们必须加大努力。美国对日本的严重贸易逆差已经持续很多很多年，”特朗普会见日本商界领袖时称。“我们必须协商，”他称，并表示会以友好方式进行。

他表示，“我们希望自由且互惠的贸易，但现在与日本的贸易既不自由也不互惠，但我知道以后会的。”

据美国财政部，去年日本对美国的贸易顺差为690亿美元。

特朗普与日本首相安倍晋三周日一起打了高尔夫球，并共进午餐和晚餐。两人将在周一晚些时候举行更正式的会晤。

在上个月于华盛顿进行的第二轮经济谈判中，美国副总统彭斯和日本副首相兼财务大臣麻生太郎未能就棘手的贸易问题弥合分歧。

双方对于未来贸易谈判的框架仍意见不一，美国希望商定双边自由贸易协议，而日本表示反对。

特朗普还称，印度洋-太平洋贸易框架在促进贸易方面将比跨太平洋伙伴关系协定(TPP)更有成效。

“TPP不是正确答案，”他说，并称他知道并非所有听众都赞同这个看法。“按照我们现在的方式，我们的贸易规模将更大，形势将远远不那么复杂。”

美国退出后的TPP余下11个国家接近达成全面自由贸易协定，安倍晋三坚定支持该协定。(完)