美总统特朗普称亚洲之行成果丰硕 贸易问题取得重大进展

路透马尼拉11月13日 - 美国总统特朗普周一表示，亚洲之行成果丰硕，各国政府铺开“前所未见”的红毯，贸易问题取得重大进展。

“我们在贸易领域取得了一些重大进展，远超大家的认知，”特朗普在与东南亚和东亚国家领导人峰会的间隙对记者表示。

特朗普先后访问了日本、韩国、中国、越南，最后一站是菲律宾首都马尼拉。他没有透露此行在贸易方面所取得的具体成就。

特朗普说，白宫将于周三就朝鲜和贸易等亚洲之行中的关键问题发表声明。他说此行成果丰硕。

“我认为，这次的红毯可能是前所未有的，”他说。

周末在越南，特朗普和环太平洋国家领导人同意解决“不公平贸易行为”以及“扭曲市场的补贴”等问题，这份声明带有特朗普力图重塑全球贸易格局的印记。

特朗普的“美国优先”论扰乱了支持多边贸易协定的传统共识，而中国目前正在倡导多边贸易协定。在越南峰会的间隙，11个国家继续推进跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。之前特朗普以保护美国就业岗位为由退出TPP，令该协定的前景存疑。

中国国家主席习近平在越南峰会上表示，亚太国家必须“坚持多边主义”，与特朗普的说法相对。特朗普曾表示，再也不会签署那种被迫放弃主权的多边贸易协议。

特朗普在此行中批评了世界贸易组织(WTO)和多边贸易协定。一些分析师预计美国即将采取更强硬措施，对抗因中国的国家主导型经济模式而加剧的中美贸易失衡。(完)