特朗普下令禁止中国支持的企业收购美芯片厂商莱迪思半导体

路透9月13日 - 美国总统特朗普周三下令阻止中国支持的私募股权公司收购美国芯片厂商莱迪思半导体(LSCC.O)。此举向北京发出明确信号，即华府将反对涉及可能应用于军事的相关技术的并购交易。

Canyon Bridge Capital Partners拟斥资13亿美元收购莱迪思半导体，这是中国支持的企业在美国芯片行业最大规模的收购计划之一，也是该收购基金宣布的第一笔交易。Canyon Bridge于去年成立，业务重心在科技投资领域。

路透在去年11月报导称，Canyon Bridge由中国政府部分出资，并且与该国的太空计划有间接关联。此后美国加强了监管审查。

美国防务官员随后提出对莱迪思半导体被中国政府支持的企业收购的担忧。

特朗普在行政令中称，莱迪思和Canyon Bridge“应采取所有必要措施，在30天内全面且永久地放弃这项拟议的交易”。

特朗普的决定与美国外资审议委员会(CFIUS)的观点一致。该委员会负责审查可能对国家安全构成威胁的交易。

美国财长努钦在声明中称：“CFIUS和总统的评估认为，这项交易对美国国家安全构成无法以缓和手段消除的风险。”

努钦还表示此一国家安全风险，与知识产权转让、中国政府在支持这项交易中的角色、半导体供应链完整的重要性，对美国政府及美国政府就莱迪思产品的使用有关。

Canyon Bridge在声明中表示对这样的决定感到失望，称“对于莱迪思股东及员工而言，这是一项很棒的交易”。

莱迪思没有立即回覆置评请求。(完)