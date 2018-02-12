特朗普预算提案削减美国国内计划 拟增加军费和美墨边墙资金

路透华盛顿2月12日 - 美国总统特朗普周一提出一项预算议案，要求删减国内计划，并寻求大幅增加军事费用、以及兴建美墨边境墙的资金。

在美国，总统提出的预算案，向来很少获得国会付诸立法，不过白宫得以藉此安排支出优先顺序。

为了向保守派人士展现出政府将在财政纪律上有些作为，该预算计划呼吁大砍非国防支出，从而将在未来10年降低联邦赤字逾3万亿美元。

这项计划要求在2019财年减少570亿美元支出，此降幅大于两党协议的内容。计划若果真付诸执行，则可能缩减为贫穷民众提供房屋及健保项目。

特朗普的预算提案预测未来三年美国国内生产总值(GDP)年增幅至少为3%。这个增长目标颇为大胆积极，但对于帮助覆盖税改所造成的1.5万亿美元缺口至为重要。

不过，鉴于税改及两年预算协议，联邦赤字势将膨胀，特朗普的预算提案明显舍弃了财政保守派希望在10年后消除联邦赤字的长期目标。

**军事和基建**

特朗普4.4万亿美元预算提案包括7,160亿美元军事项目支出和核武库维护费用。

提案还包括2,000亿美元基础设施重建支出、以及230亿美元边境安全费用(其中大部分用于建造美国与墨西哥边境墙)。

根据特朗普的预算案，边境安全费用中有5.71亿美元额外资金，用于为美国移民与海关执法局(USICE)增聘2,000名员工。

预算案还要求拨款用于增加处理非法移民案件的法官和律师。

为了兑现特朗普的另一个竞选承诺，该预算案计划在未来10年拨出2,000亿美元联邦资金，以鼓励州、地方和民间合伙人参与1.5万亿美元的基础设施投资计划。这项野心勃勃的计划还需获得国会批准。

预算案亦寻求未来两年增加大约130亿美元拨款，用于应对鸦片类药物滥用问题。

该提案把美国向联合国提供的经费增加4.5%，称这么做是为了支持美国的利益，包括“毒品控制、犯罪和恐怖主义防范、以及贸易促进。”(完)