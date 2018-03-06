综述：特朗普加大对加墨两国的贸易压力 共和党资深人士劝其三思

路透华盛顿3月5日 - 美国总统特朗普周一在贸易问题上加大对加拿大和墨西哥的压力，称如果加墨两国在新的北美自由贸易协定(NAFTA)谈判中让步的话，就有机会在他计划对钢铝开征高额进口关税的行动中得到豁免。

2018年3月5日，墨西哥首都墨西哥城，北美自由贸易协定(NAFTA)第七轮谈判结束后，联合记者会讲台上的加拿大、墨西哥和美国国旗。REUTERS/Edgard Garrido

特朗普决心推进对进口钢铝分别课征25%和10%关税的做法，已引发欧盟、加拿大、中国、巴西及其他国家扬言报复。

该项关税计划在全球股市掀起波澜，投资者担心贸易战升温的可能性将妨碍全球经济增长。不过，全球股市连跌四天后在周一上涨，因投资者把关税威胁视作美方的一种谈判策略而不是板上钉钉；而且，要求特朗普回心转意的压力也越来越大。

特朗普上周四所宣布的钢铝关税课征计划，在共和党党内也遭遇到来自重量级大佬的阻力。

美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周一敦促白宫不要推进该计划。莱恩是共和党议员，如果欧洲对哈雷戴维森(Harley-Davidson)(HOG.N)的摩托车征收报复性关税，他所在的威斯康辛州将因而受到冲击。

共和党人、众议院贸易政策方面级别最高的议员Kevin Brady称，美国消费者不应被迫支付更高价格购买商品。

自该项措施首次宣布以来，特朗普对议员、主要企业和行业组织的游说充耳不闻，甚至屡次加码。

“我们不会让步，”特朗普在白宫会见以色列总理内塔尼亚胡时表示。“我不认为会发生贸易战，”但他没有具体解释。

特朗普周末警告称，如果欧盟对钢铝产品征收关税进行报复，他就对德国汽车商征收进口税。在欧洲，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)小幅收跌。德国汽车企业周一敦促决策者”无论如何”要避免与美国开打贸易战。

特朗普料在本周稍后敲定关税计划，给美国贸易代表莱特希泽、加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)和墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo出了个难题。他们周一在墨西哥城会面，以完成修订1994年NAFTA的最新一轮讨论。

Guajardo在推特上称，”墨西哥不应包括在钢铝关税征收名单中。这样不能促进创建新的NAFTA。”加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)称在协商NAFTA的时候，一个伙伴国“改变了讨论的条件”。

特朗普周一在另一次有关NAFTA的评论中重提对加拿大和墨西哥两项指责。去年特朗普拜访美国威斯康辛州奶农时，后者称加拿大规定歧视美国牛奶出口，这让特朗普差点退出NAFTA。加拿大当时回应称，美国对加拿大的奶制品贸易实为顺差。

“此外，加拿大必须更好地对待我们的农户，墨西哥必须更多作为以阻止毒品涌入美国。他们没有做需要做的事情，数以百万计的人吸毒成瘾面临死亡，”特朗普发表推文称。

参与NAFTA谈判的墨西哥和加拿大官员可能会敦促特朗普的贸易代表，进一步阐明如何让两国获得关税豁免。

在华盛顿，幕僚们则在加紧进行文件起草工作，特朗普本周将正式宣布关税计划。一位政府官员称，具体时间不确定，因为需起草关税文件，并要经过多道审核，这一流程需要几天的时间。

一位了解白宫内部讨论的人士称，考虑到此事引发的关切，特朗普”可能会修改他最初宣布的计划”。(完)