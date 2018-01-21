特朗普政府称美国错误地支持中国在2001年加入WTO

路透华盛顿1月19日 - 准备在中国贸易问题上做文章的特朗普政府周五称，美国错误地支持了中国在2001年加入世界贸易组织(WTO)，当初谈好的条件未能迫使中国政府开放经济。

“似乎很明显，美国错误地支持了中国加入WTO，当初的条件未能有效确保中国接受开放、以市场为导向的贸易体制，”美国政府在给国会有关中国遵守WTO承诺情况的年报中称。

“现在看来很清楚，WTO规定不足以约束中国扭曲市场的行为，”报告称。

虽然美国贸易代表办公室的年报向来总在批评中国的不公平贸易做法，但这是特朗普治下首份对北京方面采取较强硬语气的此类报告。

一位白宫官员称，尽管与中国进行了磋商，但中国未能遵守承诺，推动经济向以市场为导向的方向发展并按国际贸易规则行事。

“总统和他的主要顾问一致认为，这是个存在太久的问题，必须要得到解决，”这位要求匿名的官员说。

美国总统特朗普本周对路透表示，作为对中国被指窃取美国知识产权调查的一部分，美国政府正考虑对华施以巨额“处罚”。

前述匿名官员表示，虽然美国政府也在检视进口外国钢铁、铝、洗衣机和太阳能面板是否正在损及美国企业，但中国被指窃取知识产权是特朗普尤为关切的事情，因为这影响到许多美国企业。

美国贸易代表莱特希泽在周五公布的报告中称，全球经济受到破坏全球贸易体系的主要经济体的威胁。

“全球贸易体系受到一些主要经济体的威胁，他们无意打开贸易市场，进行公平交易，”莱特希泽说。“这种做法与WTO成员国极力倡导的市场导向政策相违背，并违反了WTO的基本原则。”(完)