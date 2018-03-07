综述：特朗普称朝鲜对去核谈判表露“诚意”是因受到制裁之痛

路透华盛顿/首尔3月6日 - 美国总统特朗普周二说，朝鲜表露出在与美国官员举行去核谈判时暂停核试验的意愿，看来似乎是”真心诚意的”，因为朝鲜政府已受到美国严厉制裁之痛。

2018年3月6日，美国华盛顿，美国总统特朗普在与瑞典首相勒文会面后的联合记者会上讲话。REUTERS/Leah Millis

特朗普不愿说明他是否对谈判设定先决条件，而美国、中国及韩国官员对谈判的可能性都谨慎以对。此前数月中，特朗普和金正恩相互言词挑衅并发出战争威胁。

“我认为他们是真心诚意的。我认为他们之所以能够真心，也是因为这些制裁，以及我们对朝鲜采取的行动，我们在这方面一直得到中国很大的帮助。”特朗普在与瑞典首相勒文(Stefan Lofven)会面后的记者会上表示。瑞典负责美国在朝鲜的权益。

韩国访朝代表团周一在平壤与朝鲜领导人金正恩会面，这个代表团返回之际传达出可能谈判的讯息。

一位政府高官称，朝鲜已因违反所有之前关于其核项目的协议而引起了美国的怀疑，但特朗普政府对同朝鲜的潜在谈判持开放态度。

一些美韩官员表示，鉴于之前谈判的失败，要想突破特朗普政府的最高国家安全挑战依然不太可能。这些官员还表示，朝鲜或许是在设法争取时间来发展武器项目，并寻求减轻美国和联合国的制裁惩罚。

首尔方面做出上述宣布已有十多个小时，平壤当局仍未予置评。

特朗普稍早与勒文在椭圆形办公室会面时对记者称，美国同朝鲜”走过了很长的路，至少在言语交锋方面是如此...韩国和朝鲜发出的声明一直都相当正面。”

被问及谈判是否有任何先决条件时，特朗普称：”这一点我不想谈，我们会走着瞧。”

美国副总统彭斯表示，所有选项都已经”摆上桌面”，美国将继续向朝鲜施加“最大压力”，直至美国看到证据显示朝鲜正采取行动推进去核化。

勒文称，瑞典可以为朝鲜核问题主要参与方提供一个渠道，因为瑞典与朝鲜长期保持外交关系。

“问题不应由我们来解决，但我们会在场...如果主要参与方要求我们协助，我们会出现，”勒文在新闻发布会上称。

韩国代表团团长郑义溶表示，朝韩两国下个月将在边境村庄板门店举行2007年以来首次峰会。

“朝鲜明确表达了半岛去核化意愿。只要它不面临军事威胁，且现有体制的安全有保障，朝鲜就没理由保留核计划，”郑义溶在媒体会上说。

郑义溶称朝鲜表示，与国际社会谈判期间，朝鲜不会进行核武器或导弹试验。自去年11月以来，朝鲜就没有进行过此类试验。郑义溶称，朝鲜也愿意与美国讨论关系正常化问题。

特朗普当日稍早在推特上称”可能取得进展”，但又表示可能是“假希望”。

美国国务院一位发言人称，特朗普对朝鲜问题的看法”适度现实”。(完)